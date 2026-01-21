Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Resmi İlanlar

        T.C. KUŞADASI (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

        İlandır
        Giriş: 22.01.2026 - 00:00
        T.C.
        KUŞADASI (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞUTEREKENİN İ.İ.K.NUN 254. MADDESİNE GÖRE KAPATILMASI İLANI(2025/72 Tereke)

        Murisin Adı ve Adresi : Bilge AKINCI-33020382382- Alirıza ve Safiye Meliha oğlu, 01.11.1933 doğumlu Son adresi: Kuşadası/Aydın Ölüm Tarihi: 27.05.2025
        Yukarıda kimlik bilgileri yazılı Bilge AKINCI Kuşadası 3. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin03.07.2025 tarih ve 2025/809Esas 2025/895 sayılı kararı ile terekesinin iflas hükümlerine göre tasfiyesine karar verilmiş,rapor ibraz edilmiş 16.01.2026 tarihli ilam ile İ.İ.K.nun 254.md kapsamında kapatılmasına karar verilmiştir. İİK .nun 166. maddesi gereğince ilanen tebliğ olunur. 19.01.2026

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02385241