T.C. KUŞADASI (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

T.C.

KUŞADASI (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞUTEREKENİN İ.İ.K.NUN 254. MADDESİNE GÖRE KAPATILMASI İLANI(2025/72 Tereke)

Murisin Adı ve Adresi : Bilge AKINCI-33020382382- Alirıza ve Safiye Meliha oğlu, 01.11.1933 doğumlu Son adresi: Kuşadası/Aydın Ölüm Tarihi: 27.05.2025

Yukarıda kimlik bilgileri yazılı Bilge AKINCI Kuşadası 3. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin03.07.2025 tarih ve 2025/809Esas 2025/895 sayılı kararı ile terekesinin iflas hükümlerine göre tasfiyesine karar verilmiş,rapor ibraz edilmiş 16.01.2026 tarihli ilam ile İ.İ.K.nun 254.md kapsamında kapatılmasına karar verilmiştir. İİK .nun 166. maddesi gereğince ilanen tebliğ olunur. 19.01.2026