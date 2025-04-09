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        T.C. KUŞADASI 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 10.04.2025 - 00:00
        T.C.
        KUŞADASI
        2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        ESAS NO : 2025/40 Esas
        2025/41 Esas
        2025/42 Esas


        KAMULAŞTIRMA İLANI


        Davacı , TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ ile Davalı , HÜSEYİN İNCEBEYAZ arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle(2025/40 Esas);
        Davalı adına kayıtlı Aydın ili, Kuşadası ilçesi, Türkmen Mahallesi, Zincirlikuyu mevkii, 446 ada, 3parsel sayılı taşınmazın,
        Davacı , TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ ile Davalı , HİKMET BAYRAK arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle(2025/41 Esas);
        Davalı adına kayıtlı Aydın ili, Kuşadası ilçesi, Türkmen Mahallesi, Zincirlikuyu mevkii, 446 ada, 4parsel sayılı taşınmazın,
        Davacı , TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ ile Davalı , MEHMET KEREM ÇABUK arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle(2025/42 Esas);
        Davalı adına kayıtlı Aydın ili, Kuşadası ilçesi, Türkmen Mahallesi, Zincirlikuyu mevkii, 447 ada, 4parsel sayılı parsel sayılı taşınmazın,
        Kamulaştırılmasına karar alınmış olduğu bununla ilgili acele el koyma işlemlerinin yapıldığını, bedel tespitinin yapıldığını ve bu bedelin karşı taraflara ödendiğini belirterek 2942 Sayılı Yasa ile Değişik 465 Sayılı Yasa gereğince mahkememize kamulaştırma bedelinin tespiti ve tapu tescil davası açılmış olup, işbu dava mahkememizin 2025/40 esas, 2025/41 esas, 2025/42 esas sırasında kayıtlı olduğu, dosyalarının duruşmasının 22/04/2025 tarihine bırakılmış olduğu yasa gereğince ilan olunur.07/04/2025

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02203031