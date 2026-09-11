T.C. KÜTAHYA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. KÜTAHYA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2026/494 Esas



KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Kütahya Merkez Ağızören Köyü

ADA NO : 146

PARSEL NO : 189

VASFI : Tarla

YÜZÖLÇÜMÜ : 3820,20 m2

MALİKİN ADI VE SOYADI : İsmail İltaş ve müşterekleri



KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : Maden ve Petrol İşleri Gen.Müdürlüğü

TEKLİF EDİLEN BEDEL : 172.059,00 TL

Davacı kurumu vekili tarafından mahkememizin 2026/494 Esasından açılan kamulaştırma bedel tespiti ve tescili davasına dair kamulaştırılacak taşınmazla ilgili bilgiler sunulmakla,

Kamulaştırılacak taşınmazın malikleri veya ilgisi bulunanların, mahkememizce yapılacak tebliğden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı davacı kuruma husumet yöneltilerek idari yargıda iptal davası açmaları, aksi halde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen bedel üzerinden davacı kurum adına tescil edileceği,

Duruşmanın 22/09/2026 günü saat 11:55'da yapılacağı, aksi halde duruşma ve işlemlerin yokluklarında yürütüleceği tüm davalılara ilanen tebliğ olunur. 10.09.2026