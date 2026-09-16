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        T.C. KÜTAHYA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 16 Eylül 2026 - 23:50
        T.C. KÜTAHYA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2026/495 Esas

        KAMULAŞTIRMA İLANI

        KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
        BULUNDUĞU YER : Kütahya Merkez Ağızören Köyü
        ADA NO : 129
        PARSEL NO : 17
        VASFI : Tarla
        YÜZÖLÇÜMÜ : 1301,69 m2
        MALİKİN ADI VE SOYADI : Özgür Dağ

        KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
        İDARENİN ADI : Maden ve Petrol İşleri Gen.Müdürlüğü
        TEKLİF EDİLEN BEDEL : 58.676,05 TL

        Davacı kurumu vekili tarafından mahkememizin 2026/495 Esasından açılan kamulaştırma bedel tespiti ve tescili davasına dair kamulaştırılacak taşınmazla ilgili bilgiler sunulmakla,

        Kamulaştırılacak taşınmazın malikleri veya ilgisi bulunanların, mahkememizce yapılacak tebliğden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı davacı kuruma husumet yöneltilerek idari yargıda iptal davası açmaları, aksi halde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen bedel üzerinden davacı kurum adına tescil edileceği,

        Duruşmanın 22/09/2026 günü saat 12:00'da yapılacağı, aksi halde duruşma ve işlemlerin yokluklarında yürütüleceği tüm davalılara ilanen tebliğ olunur.

        10.09.2026

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02550711