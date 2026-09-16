T.C. KÜTAHYA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
ESAS NO : 2026/495 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Kütahya Merkez Ağızören Köyü
ADA NO : 129
PARSEL NO : 17
VASFI : Tarla
YÜZÖLÇÜMÜ : 1301,69 m2
MALİKİN ADI VE SOYADI : Özgür Dağ
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : Maden ve Petrol İşleri Gen.Müdürlüğü
TEKLİF EDİLEN BEDEL : 58.676,05 TL
Davacı kurumu vekili tarafından mahkememizin 2026/495 Esasından açılan kamulaştırma bedel tespiti ve tescili davasına dair kamulaştırılacak taşınmazla ilgili bilgiler sunulmakla,
Kamulaştırılacak taşınmazın malikleri veya ilgisi bulunanların, mahkememizce yapılacak tebliğden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı davacı kuruma husumet yöneltilerek idari yargıda iptal davası açmaları, aksi halde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen bedel üzerinden davacı kurum adına tescil edileceği,
Duruşmanın 22/09/2026 günü saat 12:00'da yapılacağı, aksi halde duruşma ve işlemlerin yokluklarında yürütüleceği tüm davalılara ilanen tebliğ olunur.
10.09.2026