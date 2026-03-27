T.C.

KÜTAHYA

2. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Dosya No : 2023/144 Esas



İ L A N



Gerek soruşturma gerekse kovuşturma aşamasında sanık RUKİYE KAYA'nın (Ahmet ve Şefika oğlu, 13/09/1986 TAVŞANLI doğumlu, KÜTAHYA, EMET ilçesi nüfusuna kayıtlı, Yeni Mevkıı Tekke Sk. No:9 Yenice Emet / Kütahya, TC Kimlik No: 5*********4) yurt içinde bilinen adresine tebligat işlemlerinin yapılmış olmasına rağmen sonuçsuz kaldığı ve sanığaulaşılamadığı anlaşılmakla; bu kapsamda Sanık RUKİYE KAYA hakkında 5237 sayılı TCK'nın 314/2 maddesinde düzenlenen silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan soruşturma yürütülerek iddianame ile kamu davası açıldığı, atılı suçun 5271 sayılı CMK'nın 248/2-a, 18 madde fıkra, bendi ve alt bendinde yer aldığı, bilinen konutununkapısına asılan bu ilanın asılma tarihinden itibaren 15 gün içerisinde mahkememize müracaat etmediği takdirde 5271 sayılı CMK'nın 248 maddesinde ön görülen tedbirlere hükmolunacağı, 5271 sayılı CMK'nın 247/2-b maddesi uyarıncaise bu işlemlerin yerine getirildiğinin bir tutanak ile saptanmasından itibaren 15 gün içinde mahkememize başvurmadığı takdirde KAÇAK olduğuna karar verileceği, sanık RUKİYE KAYA hakkında kovuşturmaya devam olunacağı, ilanen tebliğ olunur. 12.03.2026