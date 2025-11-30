Habertürk
        Haberler Resmi İlanlar

        T.C. KÜTAHYA 3. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 01.12.2025 - 00:00
        T.C.
        KÜTAHYA
        3. AĞIR CEZA MAHKEMESİ
        İ L A N

        DOSYA NO : 2025/89 Esas


        Sanık hakkında soruşturma aşamasında sanık Yusuf Tunç (TC Kimlik No: 41*******38) 'un yurt içinde bilinen adreslerine çıkarılan tebligatların iade geldiği, sanık hakkında çıkarılan yakalama emirlerinde sanığın yurt dışına çıkış yaptığının tespiti nedeniyle infaz edilemediği anlaşılmakla, bu kapsamda sanık Yusuf Tunç hakkında 5237 Sayılı TCK'nun 188/3 maddesinde düzenlenen "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İhraç Etme, Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan soruşturma yürütülerek iddianame ile kamu davası açıldığı, atılı suçun 5271 Sayılı CMK'nun 248/2 madde fıkra, bendi ve alt bendinde yer aldığı, bilinen konutunun kapısına asılan bu ilanın asılma tarihinden itibaren 15 gün içerisinde mahkememize müracaat etmediği takdirde 5271 sayılı CMK'nun 248 maddesinde ön görülen tedbirlere hükmolunacağı, 5271 sayılı CMK'nun 247/2-a-b maddesi uyarınca ise bu işlemlerin yerine getirildiğinin bir tutanak ile saptanmasından itibaren 15 gün içinde mahkememize başvurmadığı takdirde KAÇAK olduğuna karar verileceği, sanık YUSUF TUNÇ hakkında kovuşturmaya devam olunacağı, ilanen tebliğ olunur. 28/11/2025

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02347965