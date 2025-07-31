T.C. KÜTAHYA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. KÜTAHYA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2025/152 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Esas No Kamulaştırılan Taşınmazın Bulunduğu Yer Kamulaştırılacak Alan İrtifak Tesis Edilecek Alan Malik Bilgileri 2025/152 Kütahya İli, Merkez İlçesi, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 732 Ada, 18 Parsel, 644,00m2 Yüzölçümlü, Sulama Kanalı 644,00m2 - Adnan KOLGU, Ahmet KOÇ, Ali Osman ELBEK, Arif YAĞCI, Aysel YAVUZ, Ayşe YENİCELİ, Bekir YAĞCI, Emeti ÖZLÜ, Ertuğrul ERTAN, Esma ALTIN, Fadik YEŞİLDAĞ, Fatma ELBEK, Fatma UZUN, Gülser ÇELİK, Hasan Hüseyin YAĞCI, Hatice ZEYBEK, Havva KOCAADAM, Havva PIYNAR, Hüseyin KOÇ, Hüsniye YILDIZ, İbrahim Yasin KOLGU, İhsan ELBEK, İrfan YAVAN, İsmail ERTAN, Kadir KOÇ, Kadriye ÖZDEMİR, Mukadder İRDEN, Mustafa ELBEK, Müşerref EYGİ, Nazmiye ÇETİN, Necmiye ÇALIK, Neslihan ÖZYAĞ, Ramazan YAĞCI, Remziye YILDIZHAN, Servet ANIK, Süleyman ELBEK, Süleyman KOÇ

Davacı kurum vekili tarafından mahkememizin 2025/152 Esasından açılan kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescili) davasına dair kamulaştırılacak taşınmazla ilgili bilgiler sunulmakla, Kamulaştırılacak taşınmazın malikleri veya ilgisi bulunanların, mahkememizce yapılacak tebliğden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı davacı kuruma husumet yöneltilerek idari yargıda iptal davası açmaları, aksi halde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen bedel üzerinden davacı kurum adına tescil edileceği, Duruşmanın 26/09/2025 günü saat 09:30'da yapılacağı, aksi halde duruşma ve işlemlerin yokluklarında yürütüleceği tüm davalılara ilanen tebliğ olunur. 16.07.2025