T.C. KÜTAHYA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. KÜTAHYA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2025/322 Esas



KAMULAŞTIRMA İLANI

Esas no Kamulaştırılan Taşınmazın Bulunduğu Yer Kamulaştırılacak Alan İrtifak Tesis Edilecek Alan Malik Bilgileri 2025/322 Kütahya İli Merkez İlçesi Avdan Köyü 146 Ada 7 Parsel 319,81 m2 Yüzölçümlü/ Arsa 319,81 m2 - -Neriman Olçar Sulaoğlu

-Selma Olçar

Davacı kurum vekili tarafından mahkememizin 2025/322 Esas Esasından açılan kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescili) davasına dair kamulaştırılacak taşınmazla ilgili bilgiler sunulmakla, Kamulaştırılacak taşınmazın malikleri veya ilgisi bulunanların, mahkememizce yapılacak tebliğden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı davacı kuruma husumet yöneltilerek idari yargıda iptal davası açmaları, aksi halde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen bedel üzerinden davacı kurum adına tescil edileceği, Duruşmanın 13/02/2026 günü saat 11:20'de yapılacağı, aksi halde duruşma ve işlemlerin yokluklarında yürütüleceği tüm davalılara ilanen tebliğ olunur. 17.12.2025