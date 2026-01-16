Habertürk
        Resmi İlanlar

        T.C. KÜTAHYA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 17.01.2026 - 00:00
        T.C. KÜTAHYA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2025/295 Esas


        KAMULAŞTIRMA İLANI

        Esas No Kamulaştırılan Taşınmazın Bulunduğu yer Kamulaştırılacak Alan İrtifak Tesis Edilecek Alan Malik Bilgileri
        2025295 Kütahya İli, Merkez İlçesi, Çalca Mahallesi, 6262 Ada, 22 Parsel, 2211.11m2 Yüzölçümlü, Tarla, Kütahya İli, Merkez İlçesi, Çalca Mahallesi, 6262 Ada, 24 Parsel 644.77m2 Yüzölçümlü, Tarla - - Abdülbaki ATAY MİRASÇILARI

        Davacı kurum vekili tarafından mahkememizin 2025/295 Esasından açılan kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescili) davasına dair kamulaştırılacak taşınmazla ilgili bilgiler sunulmakla, Kamulaştırılacak taşınmazın malikleri veya ilgisi bulunanların, mahkememizce yapılacak tebliğden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı davacı kuruma husumet yöneltilerek idari yargıda iptal davası açmaları, aksi halde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen bedel üzerinden davacı kurum adına tescil edileceği, Duruşmanın 20/01/2026günü saat 12:05'e yapılacağı, aksi halde duruşma ve işlemlerin yokluklarında yürütüleceği tüm davalılara ilanen tebliğ olunur. 15/01/2026

        #Basın no ILN02383832