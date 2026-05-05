T.C. KÜTAHYA 5.ASLİYE CEZA MAHKEMESİ



İLAN



DOSYA NO:2021/176 Esas

KARAR NO:2026/107

Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 24/02/2026 tarihli ilamı ile verilen Muhakemenin Durması kararı sanıklar (Nedim ve Nazmiye oğlu, 18.09.1993 Çine d.lu.30157079642 TC numaralı) Kerem MADRAN ile (Levent ve Aysun oğlu, 05.04.1992 Manisa d.lu.11089253324TC numaralı) Sefa SERÇE tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar kendilerine tebliğ edilememiş olup, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 29. Maddesi gereğince gerekçeli kararın gazetede ve genel internet haber sitesinde bir defaya mahsus olmak üzere İLANEN TEBLİĞİNE, kararın ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, kararın tebliğinden itibaren iki hafta içinde Mahkememize verilecek dilekçe veya Mahkememiz katibine yapılacak sözlü başvurunun tutanağa geçirilmesi suretiyle veya kendisine en yakın Asliye Ceza Mahkemesine aynı yöntem ile başvurmak suretiyle, cezaevinde bulunanlar yönünden cezaevi idaresi aracılığı ile göndereceği bir dilekçe veya cezaevi idaresi aracılığı ile tutanağa geçecek şekilde beyanda bulunmak suretiyle Bursa Bölge Adliye Mahkemesi ilgili ceza dairesi nezdinde İSTİNAF başvurusunda bulunabileceği, yasal bir başvuru olmadığı takdirde kararın kesinleşeceği hususları İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 04.05.2026