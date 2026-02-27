T.C. KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İLAN

T.C. KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1. İhale konusu iş, T.C Kütahya Belediyesi tarafından İl genelinde işletilmekte olan Belediye Otobüsleri ve Özel Halk Otobüsleri için sözleşme süresince elektronik ücret toplama ve araç takip sisteminin teknik destek ve bakım hizmetinin alınması, bu araçlara yolcu bilgilendirme ekranlarıyla sürücü kontrol panellerinin kurulması ve hizmet bedellerinin elektronik olarak tahsil edilmesini amaçlanmaktadır.

2.

İdare T.C. Kütahya Belediyesini Yüklenici/Müstecir Üzerine sözleşme yapılan; teknik ve idari şartnamede tanımlandığı şekilde sistemin kurulumunu ve işletmesini yapacak olan gerçek veya tüzel kişi veya iş ortaklığını, İstekli İhaleye katılan gerçek veya tüzel kişileri, İşletici T.C. Kütahya Belediyesi denetiminde Elektronik Ücret Toplama Sistemine dahil olan toplu taşıma hizmeti veren gerçek/tüzel kişileri ifade eder.

3.

İhalenin Usulü 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35’inci maddesi (a) bendine göre Kapalı Teklif Usulü

(İhale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37, 38, 39 ve 40’ıncı maddelerde yazılı olan hususlar dâhilinde yapılacaktır.) İhalenin Yapılacağı Yer T.C. Kütahya Belediyesi Ana Hizmet Binası Encümen Toplantı Salonu Kat:2 İhale Dokümanının Görüleceği / Satın Alınacağı Yer T.C. Kütahya Belediyesi Ana Hizmet Binası Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Kat:1 İhale Dokümanı Satış Bedeli 1.000,00 TL (KDV Dahil)

4.İhale Yeri, Süresi ve Muhammen Bedel:

İhale Tarihi / Günü / Saati 12 Mart 2026 / Perşembe / Tabloda belirtilen saatte İhalenin Yapılacağı Yer Belediye Ana Hizmet Binası Encümen Toplantı Salonu Kat:2

ELEKTRONİK ÜCRET TOPLAMA VE ARAÇ TAKİP SİSTEMİ TEKNİK SERVİS VE BAKIM HİZMETLERİ ALIMI İŞİ S.N. Açıklama Muhammen Bedel

(KDV Hariç)

(TL) Geçici Teminat

(TL) İhale

Saati 1 İdarece belirlenen Taban Pay Oranı %97,20 (Yüzde doksan yedi virgül yirmi)'dir. İstekliler; İşletici ve İdareye aktarılacak olan bu taban oranı ARTIRMAK suretiyle teklif vereceklerdir. 45.299.418,00 1.358.983 14.00



İşletme Süresi: -3- yıl olup, Belediyemizce şartname hükümlerine göre -3- yılın sonunda -2- yıl daha kira süresi uzatılabilecektir.

İhale; KDV hariç hasılat üzerinden İşletici ve İdareye en yüksek pay oranını vermeyi taahhüt eden istekli üzerinde (dolayısıyla kendisine kalacak hizmet bedeli oranını en düşük seviyede tutan istekli üzerinde), yasal şartlara ve bu şartnamedeki hususlara uyması durumunda, bırakılacaktır.

Müstecir, bu işin ödenmesine esas olmak üzere, toplu taşıma hasılatı üzerinden % oran +KDV oranında pay alacaktır. Hasılatın geri kalan kısmını ise İdare ve İşleticilere aktaracaktır.

5.İhalelere Katılacaklardan İstenen Belgeler (İhaleye Girebilme Şartları):

5.1.Gerçek kişiler için:

a.T.C. Kimlik Kartı fotokopisi,

b.Tebligat adresini gösterir adres beyanı, elektronik posta adresi beyanı ve varsa e- tebligat adresi SMS için cep telefonu numarası,

c.2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve diğer kanunlar gereğince yasaklı/cezalı olmadığına dair beyanı,

d.İhale ile ilgili geçici teminat ödendiğine ilişkin makbuz veya süresiz teminat mektubu aslı,

e.T.C. Kütahya Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden Belediyeye borcu olmadığına dair ihale ilan tarihinden sonra alınmış belgenin aslı,

f.Bir başkası adına iştirak edeceklerin geçerliliği olan noter tasdikli vekâletnameleri

5.2.Tüzel kişiler için:

a.Geçerliliği devam eden Tüzel kişinin Ana Sözleşmesi veya Tüzüğü veya Ticaret Sicil Gazetesi,

b.Geçerliliği devam eden Tüzel kişiliği temsil edenin imza sirküleri,

c.İhaleye katılanın vekâleten katılması halinde vekâletname aslı ve vekil imza sirküleri aslı,

d.Ortak girişim olması halinde geçerliliği noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,

e.Tebligat adresini gösterir adres beyanı ve elektronik posta adresi beyanı ve varsa e-tebligat adresi, SMS için cep telefonu numarası,

f.2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve diğer kanunlar gereğince yasaklı/cezalı olmadığına dair beyanı,

g.İhale ile ilgili geçici teminat ödendiğine ilişkin makbuz veya süresiz teminat mektubu aslı,

h.T.C. Kütahya Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden Belediyeye borcu olmadığına dair ihale ilan tarihinden sonra alınmış belgenin aslı,

i.Şirketler için; Ticaret ve Sanayi Odasından Oda Kayıt Sicil Belgesi.

5.3.İhale dokümanı satış bedelinin (varsa vergiler dâhil) ödendiğine dair ödendi belgesi,

5.3.1.İhaleye ait Şartnameler, T.C. Kütahya Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden görülebilir ve 1.000,00 TL (bin Türk lirası) bedel karşılığında satın alınabilir. İhale şartnamesini satın almayanlar ihaleye katılamaz.

5.4.Maliye ve SGK’dan ihale ilan tarihinden itibaren alınmış borcu yoktur belgesi,

5.5.İstekli tarafından ilgili ihaleye ait, her sayfası imzalanmış İdari şartname ve teknik şartname,

5.6.İhaleye katılacakların yukarıda yazılı belgeleri ihale günü saat 12.30’a kadar T.C. Kütahya Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü Encümen Kalemine teslim etmeleri zorunludur.

5.7.İstekli; Türkiye'de toplu taşıma işletmeciliğinde en az 1 (bir) Şehir Belediyesi'nde kesintisiz 5 (beş) yıl süre ile elektronik ücret toplama sisteminin işletmeciliğini yapmış olmalıdır. İstekli teklifinde, ihale tarihinden önce ilgili belediyeler veya bağlı iştirakleri tarafından düzenlenmiş iş yaptığına dair belgeleri, referans listesi ile beraber tekliflerinde verecektir.

5.8.İstekliler, teklif ettikleri validatör cihazına ait sertifikaları (Temassız EMVCo EMV Level-1, Master Card-Paypass, Visa-payWave, Discovery-TROY Level 2) teklifleri ile birlikte sunacaktır.

5.9.İstekliler, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, ISO 20000-1 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi, ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 27005 Bilgi Güvenliği Risk Yönetimi Belgesi, ISO 27002 Bilgi Güvenliği Siber Güvenlik ve Gizlilik Koruması Belgesi, Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi, Kamu Bilişim Yetki Belgesi sertifikalarını teklifleri ile birlikte sunacaktır.

İhaleye katılacakların yukarıda yazılı belgeleri ihale günü en geç 12.30’ a kadar Kütahya Belediyesi Ana Hizmet Binası 2’nci katta bulunan Yazı İşleri Müdürlüğü Encümen Kalemine teslim etmeleri zorunludur.

İhaleye ait her türlü şartname ve ekleri mesai gün ve saatlerinde Belediyemiz Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü (Belediye Ana Hizmet Binası Kat:1) görülebileceği gibi, aynı Müdürlükten alınabilir.

T.C. KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI