T.C. LAPSEKİ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. LAPSEKİ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2025/165 Esas



KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Çanakkale ili, Lapseki ilçesi, Subaşı Mah.

MEVKİİ : Kazpınar Mevkii

ADA NO : 101

PARSEL NO : 15

YÜZÖLÇÜMÜ : 16.708,79m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : ABUBAKR ALKHATTEEB

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : TEİAŞ GENEL MÜD.

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ : TEİAŞ Genel Müdürlüğü tarafından 04.12.2019 tarih ve 34-469 sayılı kararıyla tesis edilecek olan 154 KV ÇANAKKALE BRŞ.N.-LAPSEKİ Eİ HATTI projesi kapsamında TEİAŞ adına kamulaştırılması.

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/165 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 02.07.2025