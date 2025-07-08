T.C. LAPSEKİ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
ESAS NO : 2025/166 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Çanakkale ili, Lapseki ilçesi, Adatepe Köyü
MEVKİİ : Değirmendere Mevkii
ADA NO :
PARSEL NO : 1409
YÜZÖLÇÜMÜ : 4.377,68 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI :
1-NAZİK AYGÜN
2-ŞABAN AYGÜN
3-HAFİZE AYGÜN
4-EMİNE AYGÜN
5-ALİ AYGÜN
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : TEİAŞ GENEL MÜD.
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ : TEİAŞ Genel Müdürlüğü tarafından 03.05.2018 tarih ve 11-126 sayılı kararıyla tesis edilecek olan 380 KV İÇDAŞ-LAPSEKİ III EİH projesi kapsamında TEİAŞ adına kamulaştırılması.
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/166 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 02.07.2025