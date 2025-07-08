T.C. LAPSEKİ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. LAPSEKİ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2025/166 Esas



KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Çanakkale ili, Lapseki ilçesi, Adatepe Köyü

MEVKİİ : Değirmendere Mevkii

ADA NO :

PARSEL NO : 1409

YÜZÖLÇÜMÜ : 4.377,68 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI :

1-NAZİK AYGÜN

2-ŞABAN AYGÜN

3-HAFİZE AYGÜN

4-EMİNE AYGÜN

5-ALİ AYGÜN

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : TEİAŞ GENEL MÜD.

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ : TEİAŞ Genel Müdürlüğü tarafından 03.05.2018 tarih ve 11-126 sayılı kararıyla tesis edilecek olan 380 KV İÇDAŞ-LAPSEKİ III EİH projesi kapsamında TEİAŞ adına kamulaştırılması.

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/166 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 02.07.2025