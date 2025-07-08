T.C. LAPSEKİ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. LAPSEKİ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2025/168 Esas



KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Çanakkale ili, Lapseki ilçesi, Suluca Köyü

MEVKİİ : Bulanıkdere Mevkii

ADA NO : 142

PARSEL NO : 75

YÜZÖLÇÜMÜ : 5.687,95 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : 1-ZEKAYİ TOSUN

2-SELİM TOSUN

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : TEİAŞ GENEL MÜD.

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ : TEİAŞ Genel Müdürlüğü tarafından 03.05.2018 tarih ve 11-126 sayılı kararıyla tesis edilecek olan 380 KV İÇDAŞ-LAPSEKİ III EİH projesi kapsamında TEİAŞ adına kamulaştırılması.

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/168 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 02.07.2025