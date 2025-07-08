T.C. LAPSEKİ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
ESAS NO : 2025/168 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Çanakkale ili, Lapseki ilçesi, Suluca Köyü
MEVKİİ : Bulanıkdere Mevkii
ADA NO : 142
PARSEL NO : 75
YÜZÖLÇÜMÜ : 5.687,95 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : 1-ZEKAYİ TOSUN
2-SELİM TOSUN
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : TEİAŞ GENEL MÜD.
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ : TEİAŞ Genel Müdürlüğü tarafından 03.05.2018 tarih ve 11-126 sayılı kararıyla tesis edilecek olan 380 KV İÇDAŞ-LAPSEKİ III EİH projesi kapsamında TEİAŞ adına kamulaştırılması.
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/168 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 02.07.2025