Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Resmi İlanlar

        T.C. LAPSEKİ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 09.07.2025 - 00:00
        T.C. LAPSEKİ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2025/168 Esas

        KAMULAŞTIRMA İLANI

        KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
        BULUNDUĞU YER : Çanakkale ili, Lapseki ilçesi, Suluca Köyü
        MEVKİİ : Bulanıkdere Mevkii
        ADA NO : 142
        PARSEL NO : 75
        YÜZÖLÇÜMÜ : 5.687,95 m²
        MALİKİN ADI VE SOYADI : 1-ZEKAYİ TOSUN
        2-SELİM TOSUN
        KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
        İDARENİN ADI : TEİAŞ GENEL MÜD.
        KAMULAŞTIRMANIN VE
        BELGELERİN ÖZETİ : TEİAŞ Genel Müdürlüğü tarafından 03.05.2018 tarih ve 11-126 sayılı kararıyla tesis edilecek olan 380 KV İÇDAŞ-LAPSEKİ III EİH projesi kapsamında TEİAŞ adına kamulaştırılması.
        Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/168 Esas sayısında dava açılmıştır.
        2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 02.07.2025

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02256555