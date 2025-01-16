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        T.C. LAPSEKİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 17.01.2025 - 00:00
        T.C.
        LAPSEKİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2024/235 Esas

        KAMULAŞTIRMA İLANI

        Çanakkale ili, Lapseki İlçesi, Suluca Köyü, 142 ada 63 Parselde yer alan İbrahim KILIÇ adına kayıtlı bulunan taşınmazın 2.987,62 metrekarelik arazinin 679,83 metrekarelik kısmının Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından 03/02/2017 tarih ve 2017/35 sayılı Kamu Yararı kararına istinaden Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe projesi bünyesinde Karayolları Genel Müdürlüğü adına kamulaştırılmasına karar verilmiştir. Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/235 Esas sayısında dava açılmıştır.2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 27/12/2024

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02156527