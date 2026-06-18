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        T.C. LAPSEKİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 18 Haziran 2026 - 23:50
        İ L A N
        T.C. LAPSEKİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        Sayı : 2025/272 Esas

        Konu : Gaiplik İlanı

        07.11.2025

        Davacı Hazine ile Hasımsız olarak mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davasında verilen tensip ara kararı gereğince;
        Çanakkale İli, Lapseki İlçesi, Cumhuriyet Mah. 16 Ada 10 Parsel nolu taşınmazın 1/24 hissedarı Adil torunu Halide Kızı Raife'nin gaipliğe karar verilmesi talep edilmiş olduğundan,
        Adı geçen adına Halkbankası Çanakkale Şubesinde açılan 8000048 numaralı vadesiz hesapta bulunan tutarın Hazine’ ye intikaline talep edilmiş olmakla,
        Yukarıda yazılı bulunan hissedar Adil torunu Halide Kızı Raife'nin açık kimlik ve açık adresi bulunamadığından bu kişi hakkında bilgi sahibi olanların yukarıda esas nosu yazılı bulunan dosyamıza 6 ay içerisinde müracaat etmeleri M.K nun 33.maddesi gereğince ilan olunur 07.11.2025

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02491944