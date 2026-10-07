Örnek No:55*

T.C.

LAPSEKİ

(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2025/38 SATIŞ



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/38 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir. Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Satışa Konu Çanakkale ili Lapseki ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Nasrullah Mevkii 285 ada 9 Nolu parsel 6.271,17m2lik yüz ölçümüne sahip olup Eğimi %1-2 civarındadır. Toprak tekstürünün el ile yapılan muayenesinde sınıfının tınlı olduğu anlaşılmıştır. Keşif gününde taşınmazın tarımsal üretimde kullanıldığı, büyük kısmının üzerinde meyve ağaçlarının (şeftali, hurma, kiraz vb.) dikili olduğu görülmüştür. Küçük bir kısmı boştur. Bahse konu alanda bitkilerin büyüme döneminde ihtiyaç duyduğu su yeterli miktarda ve kontrollü şekilde karşılanmaktadır. Verim açısından değerlendirildiğinde yöre ortalamasında ürün alınabileceği düşünülmektedir. Özellik itibari iledikili tarım arazisi olarak sınıflandırılmıştır. Taşınmazın kadastral yola cephesi bulunmaktadır.

Adresi : Cumhuriyet Mah. Lapseki/Çanakkale

Yüzölçümü : 6.271,17 m2

İmar Durumu : Lapseki Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün dosya içerisinde mevcut olan yazısında; "taşınmaz 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı sınırları içerisinde kalmakta olup, herhangi bir imar plan sınırlarımız içerisinde değildir." ibarelerine yer verilmiştir.

Kıymeti : 9.800.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: "Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığıdır. 1. Derece Arkeolojik Sit Alanıdır", "2565 Sayılı Kanununun 28. Maddesi Gereği Belirtilen Alan İçerisinde Kalmaktadır" ve "06/02/2007 Tarihli Bakanlar Kurulu Kararına İstinaden Yabancı Gerçek Kişilere ve Tüzel Kişilere Satılamaz Sınırlı ve Ayni hak tesis edilemez" beyanları bulunmaktadır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/10/2026 - 12:25

Bitiş Tarih ve Saati : 05/11/2026 - 12:25 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/11/2026 - 12:25

Bitiş Tarih ve Saati : 04/12/2026 - 12:25

24/09/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.