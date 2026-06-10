T.C.

LAPSEKİ

SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2025/775 Esas

Konu : İlah Metni

25.03.2026

İLAN METNİ

Mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette ) davası nedeniyle; Mahkememizin 2025/775 Esas sayılı dosyasında Çanakkale ili, Lapseki ilçesi, Şevketiye Köyü, 155 ada 13 parsel sayılı taşınmaz üzerinde Ortaklığın Giderilmesi davasının açıldığı, taşınmazların rızaen paylaşımının mümkün olmadığı, ortaklığın satılarak giderilmesine karar verilmesinin davacı vekili tarafından talep ve dava edildiği, dava dilekçesinin taraflara tebliğ edildiği, dosyada taraf teşkilinin sağlandığı fakat HALİL ORÇUN ALBAYRAK'a yapılan bütün araştırmalara rağmen ulaşılamadığı, mahkememizce verilen ara karar gereğince kendisine ilanen tebligat yapılması hasıl olduğu görülmüştür. Davalı 31723292694 T.C numaralı HALİL ORÇUN ALBAYRAK'a iki hafta içerisinde cevap dilekçesi verebileceği, dilekçe ile birlikte tüm delillerini açıkça ve hangi vakıanın delil olduğunu da belirterek bildirmek, elinde bulunan delilleri dilekçeye eklemek ve başka yerlerden getirilerek belge ve dosyalar içinde bunların bulunabilmesini sağlayan bilgilere dilekçede yer vermek zorunda olduğu, kendilerini bir vekil ile temsil edilmesi, aksi takdirde yokluğunda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği iş bu ilan tarihinden itibaren yedi gün sonra tebliğ yapılmış sayılacağı ihtar olunarak dava dilekçesi 31723292694 T.C numaralı HALİL ORÇUN ALBAYRAK adına ilânen tebliğ olunur.