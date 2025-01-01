Örnek No:55*

T.C.

LAPSEKİ(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2024/7 SATIŞ



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/7 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Çanakkale İl, Lapseki İlçe, Çamyurt Köyü, Çınaralan Mevkii, 114 Ada, 10 Parsel, tapuda tarla vasfında olup 9.549,97 m2 yüzölçümlüdür.Taşınmazın eğimi% 8-9 civarında olduğu, toprak sınıfının kumlu-tın olduğu, keşif gününde taşınmazın bir kısmının üzerinde sebze yetiştirildiği, geri kalan kısmının ise boş olduğu, kuru marjinal tarım arazisi (KTA) sınıfında olduğu gözlenmiştir.Taşınmazın kadastral yola cephesi bulunmamaktadır.

Adresi : Çamyurt Köyü 114 Ada 10 Parsel Lapseki/Çanakkale

Yüzölçümü : 9.549,97 m2

İmar Durumu : Çanakkale İl Özel İdaresi, İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün 08/07/2024 tarih ve 90364 sayılı yazısında; "yapılan arşiv taramasında taşınmazın halihazırda onanmış imar planına rastlanılmadığı, Çamyurt Köyü köy yerleşik alanı ve civarı sınırları dışarısında kaldığı, Çevre Düzeni Planında"Tarım Alanı" gösteriminde kaldığı, kadastral bir yola cephesi olmadığı için parsele inşaat yapılmasının mümkün olmadığı" belirtilmiştir.

Kıymeti : 1.100.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/03/2025 - 10:07

Bitiş Tarih ve Saati : 11/03/2025 - 10:07 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/04/2025 - 10:07

Bitiş Tarih ve Saati : 11/04/2025 - 10:07

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Çanakkale İl, Lapseki İlçe, Çamyurt Köyü, Karaağaç Mevkii, 116 Ada, 25 Parsel,tapuda tarla vasfında olup, 18.082,45 m2 yüzölçümlüdür. Taşınmazın eğimi ortalama % 7-8 civarında olduğu, toprak sınıfının kumlu-tın olduğu, keşif gününde taşınmazın tarımsal üretimde kullanılmadığı ve üzerinin boş olduğu, kuru marjinal tarım arazisi (KTA) sınıfında olduğu gözlenmiştir. Taşınmazın kadastral yola cephesi bulunmamaktadır.

Adresi : Çamyurt Köyü 116 Ada 25 Parsel Lapseki/Çanakkale

Yüzölçümü : 18.082,45 m2

İmar Durumu :Çanakkale İl Özel İdaresi, İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün 08/07/2024 tarih ve 90364 sayılı yazısında; "yapılan arşiv taramasında taşınmazın halihazırda onanmış imar planına rastlanılmadığı, Çamyurt Köyü köy yerleşik alanı ve civarı sınırları dışarısında kaldığı, Çevre Düzeni Planında "Tarım Alanı" gösteriminde kaldığı, plan örneğinden kamu eline geçmiş kadastral bir yola cephesi olup olmadığı tespit edilemediğinden parselin kadastral bir yola cephesi olması durumunda Çevre Düzeni planı plan notlarında ve Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği hükümlerinde belirtilen koşulları sağlaması durumunda yapı yapılabilmesi için ilgili kurumlardan uygun görüş alınması gerektiği, yola cephesi bulunmamakta ise veya ilgili plan hükümleri ve mevzuatta belirtilen şartları sağlamaması durumunda imar durum belgesine esas herhangi bir bilgi ve belge düzenlenemeyeceği" belirtilmiştir.

Kıymeti : 1.500.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/03/2025 - 11:07

Bitiş Tarih ve Saati : 11/03/2025 - 11:07 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/04/2025 - 11:07

Bitiş Tarih ve Saati : 11/04/2025 - 11:07

28/12/2024

(İİK m.114 ve m.126)

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