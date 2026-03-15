T.C. MALATYA 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ
İ L A N
T.C. MALATYA 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2025/231 Esas
10.03.2026
1. GAİPLİK İLANI
Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen İDRİS ÖZDİL'in gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 10.03.2026
GAİP
TC KİMLİK NO : 456*****030
ADI SOYADI : İDRİS ÖZDİL
BABA ADI : OSMAN
ANA ADI : AŞHAN
DOĞUM TARİHİ : 10/01/1977
DOĞUM YERİ : MALATYA