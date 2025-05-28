T.C. MALATYA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. MALATYA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/173 Esas



KAMULAŞTIRMA İLANI



Malatya ili Yeşilyurt ilçesi Cihadiye Mahallesi 158 ada 7 parsel sayılı taşınmaza ilişkin;

Kamulaştırmayı yapan davacı Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından taşınmaz malikleri olan davalılar Bayram Şeker, Fidan Fitil, Kenan Şeker, Ömer Şeker, Vahap Şeker, Ziya Şeker hakkında yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için mahkememizin 2025/173 Esas sayısında dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 21/05/2025