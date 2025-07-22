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        T.C. MALATYA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 23.07.2025 - 00:00
        T.C. MALATYA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2025/263 Esas


        KAMULAŞTIRMA İLANI


        Malatya ili Yeşilyurt ilçesi İkizce Mahallesi 142 ada 11 parsel sayılı taşınmaza ilişkin;
        Kamulaştırmayı yapan davacı TOKİ tarafından taşınmaz maliki olan davalılar Didem Durmuş, Dilek Durmuş Mızrak, Zeynep Durmuş hakkında yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için mahkememizin 2025/263 Esas sayısında dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.07.07.2025

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02261584