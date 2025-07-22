T.C. MALATYA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. MALATYA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/263 Esas



KAMULAŞTIRMA İLANI



Malatya ili Yeşilyurt ilçesi İkizce Mahallesi 142 ada 11 parsel sayılı taşınmaza ilişkin;

Kamulaştırmayı yapan davacı TOKİ tarafından taşınmaz maliki olan davalılar Didem Durmuş, Dilek Durmuş Mızrak, Zeynep Durmuş hakkında yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için mahkememizin 2025/263 Esas sayısında dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.07.07.2025