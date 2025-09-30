T.C. MALATYA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. MALATYA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/357 Esas



KAMULAŞTIRMA İLANI



Kamulaştırmayı yapan davacı TOKİ, maliki Güldal ÇELİK olan Malatya İli Yeşilyurt İlçesi ikizce Mahallesi 0 ada 27 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/357 Esas sayısında dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 25.09.2025