T.C. MALATYA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/385 Esas



KAMULAŞTIRMA İLANI



Kamulaştırmayı yapan davacı BOTAŞ tarafından davalı Öznur Çelik adına tapuda kayıtlıMalatya ili Yeşilyurt ilçesi Çayırköy Mahallesi 304 ada 7 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2026/385 esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 23.11.2026