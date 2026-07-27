T.C.

MALATYA

4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N



Esas no: 2025/235 Esas

07.07.2026

Aşağıda tarafları yazılı mahkememizde görülen Tapu İptali ve Tescil davası nedeniyle aşağıda ayrıntısı yazılı taşınmaz hakkında Türk Medeni Kanununun 713. maddesi uyarınca askıya çıkarılan ilandır. Dava konusu edilen, Malatya İli, Yazıhan İlçesi su çatı (çay) mevki Akyazı Köyü 101 ada 12 parsel üzerinde bulunan 20732,92 metre kare taşınmaz ile ilgili olarak aşağıda yazılı taraflar arasında Mahkememizde görülmekte olan iş bu davada;

Davacı Davalı Dava: Kemal Kaya 1-MALİYE HAZİNESİ Tapu İptali ve Tescil

(Zilyetliğe Dayalı)

Davacı, dava konusu olan taşınmazın kazandırıcı zaman aşımı nedeniyle adına tapuya kayıt ve tescilini talep etmiş olup, Türk Medeni Kanununun 713. maddesi gereğince iş bu ilan tarihinden itibaren üç aylık süre içerisinde bir itiraz davası açılmaz veya açılıp da reddedilir ve iddia sabit olursa davaya konu taşınmazın davacı adına tesciline karar verileceği hususu ilan olunur.