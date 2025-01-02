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        T.C. MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

        İlandır
        Giriş: 03.01.2025 - 00:00
        T.C.
        MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
        TAŞINMAZ SATIŞ İLANI


        1- Mülkiyeti Belediyemize ait 32 adet taşınmaz, 2886 sayılı kanunun 45.nci maddesine göre açık teklif usulü ile;
        5 adet taşınmaz (11-25-26-28-36 nolu ihaleler), 2886 sayılı kanunun 35a maddesine göre kapalı teklif usulü ile satılacaktır.
        2- İhaleler tabloda belirtilen tarih ve saatlerde Belediye binasındaki Encümen odasında ve Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.
        3- Geçici Teminat Bedeli muhammen bedelin %3'ü kadardır.
        4- Şartnamesi mesai saatleri dahilinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir.
        5- Taşınmaz Özellikleri:

        Sıra No Mahalle Ada / Parsel Yüzölçüm
        (m2)        		 Cinsi Muhammen Bedel (TL) Geçici Teminat (TL) İhale Tarihi İhale Saati
        1 BAĞPINAR 138 17200 TARLA 1.750.000,00 52.500,00 15.01.2025 09:00
        2 BATKIN 311 23400 ÇAYIR 6.250.000,00 187.500,00 15.01.2025 09:10
        3 BAYRAMTEPE 117/64 16807,98 TARLA 1.300.000,00 39.000,00 15.01.2025 09:20
        4 DAVUTELİ 109/39 4258,37 TARLA 750.000,00 22.500,00 15.01.2025 09:30
        5 DEVELİ 118/62 1128,69 ARSA 700.000,00 21.000,00 15.01.2025 09:40
        6 EVRENBEY 122/1 2596,17 TARLA 1.000.000,00 30.000,00 15.01.2025 09:50
        7 GÖNENCE 1574 408 ARSA 400.000,00 12.000,00 15.01.2025 10:00
        8 HACISUNGUR 145/2 2343,69 ARSA 1.700.000,00 51.000,00 15.01.2025 10:10
        9 HACISUNGUR 145/3 2155,79 ARSA 1.550.000,00 46.500,00 15.01.2025 10:20
        10 HACISUNGUR 146/2 2087,85 ARSA 1.750.000,00 52.500,00 15.01.2025 10:30
        11 İBRİBEY 137/6 42920,83 TARLA 11.500.000,00 345.000,00 15.01.2025 10:40
        12 İBRİBEY 141/1 22583,37 TARLA 6.000.000,00 180.000,00 15.01.2025 10:50
        13 İBRİBEY 145/10 16342,11 TARLA 4.000.000,00 120.000,00 15.01.2025 11:00
        14 İBRİBEY 158/6 10340,75 TARLA 1.100.000,00 33.000,00 15.01.2025 11:10
        15 İBRİBEY 169/1 11542,05 TARLA 950.000,00 28.500,00 15.01.2025 11:20
        16 İBRİBEY 183/1 3753,05 TARLA 850.000,00 25.500,00 15.01.2025 11:30
        17 İBRİBEY 184/1 5712,34 TARLA 1.300.000,00 39.000,00 15.01.2025 11:40
        18 İBRİBEY 194/40 2330,61 TARLA 400.000,00 12.000,00 15.01.2025 11:50
        19 KADIKÖY 106/21 2062,21 ARSA 1.750.000,00 52.500,00 15.01.2025 12:00
        20 KARACAGÜR 131/40 19300 TARLA 3.600.000,00 108.000,00 15.01.2025 13:00
        21 KARACAGÜR 131/47 12527,38 TARLA 2.350.000,00 70.500,00 15.01.2025 13:10
        22 KARAMURAT 145/9 2713,25 TARLA 400.000,00 12.000,00 15.01.2025 13:20
        23 KARAMURAT 164/8 10629,8 TARLA 1.400.000,00 42.000,00 15.01.2025 13:30
        24 KARAMURAT 165/22 18087,82 TARLA 2.500.000,00 75.000,00 15.01.2025 13:40
        25 KARAMURAT 184/1 157933,78 TARLA 59.000.000,00 1.770.000,00 15.01.2025 13:50
        26 KARAMURAT 185/1 123602,37 TARLA 46.500.000,00 1.395.000,00 15.01.2025 14:00
        27 KIRIKALİ 126/2 3247,69 TARLA 200.000,00 6.000,00 15.01.2025 14:10
        28 KÜÇÜKHIDIR 129/72 40452,64 TARLA 10.000.000,00 300.000,00 15.01.2025 14:20
        29 MÜSTECEP 129/1 616,39 ARSA 500.000,00 15.000,00 15.01.2025 14:30
        30 MÜSTECEP 156/11 590 ARSA 475.000,00 14.250,00 15.01.2025 14:40
        31 SARNIÇ 171 2000 ARSA 1.750.000,00 52.500,00 15.01.2025 14:50
        32 SIRTBEY 156/1 2071,41 ARSA 1.000.000,00 30.000,00 15.01.2025 15:00
        33 YAYLA 117/36 6555,71 TARLA 550.000,00 16.500,00 15.01.2025 15:10
        34 YAYLAGÖNE 150/68 20013,82 TARLA 4.200.000,00 126.000,00 15.01.2025 15:20
        35 YAYLAGÖNE 157/11 1316,4 TARLA 175.000,00 5.250,00 15.01.2025 15:30
        36 YENİCE 133/4 77545,18 TARLA 20.000.000,00 600.000,00 15.01.2025 15:40
        37 YILANLI 103/12 36030,98 TARLA 4.900.000,00 147.000,00 15.01.2025 15:50

        6- İhaleye iştirak edeceklerin aşağıdaki belgeler ile Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne son başvuru tarihi olan 14.01.2025 Salı Günü saat 16:00’a kadar müracaat etmeleri gerekmektedir.
        -Kimlik Belgesi (Gerçek Kişiler)
        -Yerleşim Belgesi (Gerçek Kişiler)
        -Vekaleten katılma halinde Noter tasdikli vekaletname.
        -Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza sirküleri ve yetki belgesi (Tüzel kişiler)
        -Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, Tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge (Tüzel Kişiler)
        -Dernek Tüzüğünün noter tasdikli sureti (Dernekler için)
        -Tebligat için adres beyanı ve iletişim bilgileri.
        -Malkara Belediyesine ait herhangi bir borcu olmadığına dair belge.
        -Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz veya 2886 sayılı D.İ.K. 26.maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgelerden birisi.
        İlan olunur.

        Nergiz KARAAĞAÇLI ÖZTÜRK
        Malkara Belediye Başkanı

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02149821