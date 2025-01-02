T.C.

MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

TAŞINMAZ SATIŞ İLANI



1- Mülkiyeti Belediyemize ait 32 adet taşınmaz, 2886 sayılı kanunun 45.nci maddesine göre açık teklif usulü ile;

5 adet taşınmaz (11-25-26-28-36 nolu ihaleler), 2886 sayılı kanunun 35a maddesine göre kapalı teklif usulü ile satılacaktır.

2- İhaleler tabloda belirtilen tarih ve saatlerde Belediye binasındaki Encümen odasında ve Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

3- Geçici Teminat Bedeli muhammen bedelin %3'ü kadardır.

4- Şartnamesi mesai saatleri dahilinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir.

5- Taşınmaz Özellikleri:

Sıra No Mahalle Ada / Parsel Yüzölçüm

(m2) Cinsi Muhammen Bedel (TL) Geçici Teminat (TL) İhale Tarihi İhale Saati 1 BAĞPINAR 138 17200 TARLA 1.750.000,00 52.500,00 15.01.2025 09:00 2 BATKIN 311 23400 ÇAYIR 6.250.000,00 187.500,00 15.01.2025 09:10 3 BAYRAMTEPE 117/64 16807,98 TARLA 1.300.000,00 39.000,00 15.01.2025 09:20 4 DAVUTELİ 109/39 4258,37 TARLA 750.000,00 22.500,00 15.01.2025 09:30 5 DEVELİ 118/62 1128,69 ARSA 700.000,00 21.000,00 15.01.2025 09:40 6 EVRENBEY 122/1 2596,17 TARLA 1.000.000,00 30.000,00 15.01.2025 09:50 7 GÖNENCE 1574 408 ARSA 400.000,00 12.000,00 15.01.2025 10:00 8 HACISUNGUR 145/2 2343,69 ARSA 1.700.000,00 51.000,00 15.01.2025 10:10 9 HACISUNGUR 145/3 2155,79 ARSA 1.550.000,00 46.500,00 15.01.2025 10:20 10 HACISUNGUR 146/2 2087,85 ARSA 1.750.000,00 52.500,00 15.01.2025 10:30 11 İBRİBEY 137/6 42920,83 TARLA 11.500.000,00 345.000,00 15.01.2025 10:40 12 İBRİBEY 141/1 22583,37 TARLA 6.000.000,00 180.000,00 15.01.2025 10:50 13 İBRİBEY 145/10 16342,11 TARLA 4.000.000,00 120.000,00 15.01.2025 11:00 14 İBRİBEY 158/6 10340,75 TARLA 1.100.000,00 33.000,00 15.01.2025 11:10 15 İBRİBEY 169/1 11542,05 TARLA 950.000,00 28.500,00 15.01.2025 11:20 16 İBRİBEY 183/1 3753,05 TARLA 850.000,00 25.500,00 15.01.2025 11:30 17 İBRİBEY 184/1 5712,34 TARLA 1.300.000,00 39.000,00 15.01.2025 11:40 18 İBRİBEY 194/40 2330,61 TARLA 400.000,00 12.000,00 15.01.2025 11:50 19 KADIKÖY 106/21 2062,21 ARSA 1.750.000,00 52.500,00 15.01.2025 12:00 20 KARACAGÜR 131/40 19300 TARLA 3.600.000,00 108.000,00 15.01.2025 13:00 21 KARACAGÜR 131/47 12527,38 TARLA 2.350.000,00 70.500,00 15.01.2025 13:10 22 KARAMURAT 145/9 2713,25 TARLA 400.000,00 12.000,00 15.01.2025 13:20 23 KARAMURAT 164/8 10629,8 TARLA 1.400.000,00 42.000,00 15.01.2025 13:30 24 KARAMURAT 165/22 18087,82 TARLA 2.500.000,00 75.000,00 15.01.2025 13:40 25 KARAMURAT 184/1 157933,78 TARLA 59.000.000,00 1.770.000,00 15.01.2025 13:50 26 KARAMURAT 185/1 123602,37 TARLA 46.500.000,00 1.395.000,00 15.01.2025 14:00 27 KIRIKALİ 126/2 3247,69 TARLA 200.000,00 6.000,00 15.01.2025 14:10 28 KÜÇÜKHIDIR 129/72 40452,64 TARLA 10.000.000,00 300.000,00 15.01.2025 14:20 29 MÜSTECEP 129/1 616,39 ARSA 500.000,00 15.000,00 15.01.2025 14:30 30 MÜSTECEP 156/11 590 ARSA 475.000,00 14.250,00 15.01.2025 14:40 31 SARNIÇ 171 2000 ARSA 1.750.000,00 52.500,00 15.01.2025 14:50 32 SIRTBEY 156/1 2071,41 ARSA 1.000.000,00 30.000,00 15.01.2025 15:00 33 YAYLA 117/36 6555,71 TARLA 550.000,00 16.500,00 15.01.2025 15:10 34 YAYLAGÖNE 150/68 20013,82 TARLA 4.200.000,00 126.000,00 15.01.2025 15:20 35 YAYLAGÖNE 157/11 1316,4 TARLA 175.000,00 5.250,00 15.01.2025 15:30 36 YENİCE 133/4 77545,18 TARLA 20.000.000,00 600.000,00 15.01.2025 15:40 37 YILANLI 103/12 36030,98 TARLA 4.900.000,00 147.000,00 15.01.2025 15:50

6- İhaleye iştirak edeceklerin aşağıdaki belgeler ile Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne son başvuru tarihi olan 14.01.2025 Salı Günü saat 16:00’a kadar müracaat etmeleri gerekmektedir.

-Kimlik Belgesi (Gerçek Kişiler)

-Yerleşim Belgesi (Gerçek Kişiler)

-Vekaleten katılma halinde Noter tasdikli vekaletname.

-Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza sirküleri ve yetki belgesi (Tüzel kişiler)

-Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, Tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge (Tüzel Kişiler)

-Dernek Tüzüğünün noter tasdikli sureti (Dernekler için)

-Tebligat için adres beyanı ve iletişim bilgileri.

-Malkara Belediyesine ait herhangi bir borcu olmadığına dair belge.

-Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz veya 2886 sayılı D.İ.K. 26.maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgelerden birisi.

İlan olunur.

Nergiz KARAAĞAÇLI ÖZTÜRK

Malkara Belediye Başkanı