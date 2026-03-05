Örnek No:55*

T.C.

MANİSA

1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2025/14 SATIŞ



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/14 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Manisa İl, Yunusemre İlçe, EVRONOS Mahalle/Köy, AKKOYUN Mevkii, 116 Ada, 60 Parsel,

Adresi : Evronos Mah. 116 Ada 60 Parsel Yunusemre / MANİSA

Yüzölçümü : 12.776,42 m2

İmar Durumu: 1/5000 Ölçekli Nazım İmar planı ile 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı bulunmamaktadır. 1/100.000 Ölçekli İzmir-Manisa Çevre Düzeni Planına (plan ölçeği sebebiyle üzerinden ölçü alınamadığı göz önünde bulundurulmalı) göre; "Tarım alanı ve Sulama alanında" kalmaktadır.

Kıymeti : 8.943.494,00 TL KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: TEİAŞ lehine irtifak hakkı mevcuttur. İrtifak hakkı baki kalacaktır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/04/2026 - 10:10

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 07/05/2026 - 10:10 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/05/2026 - 10:10

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 03/06/2026 - 10:10

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Manisa İl, Yunusemre İlçe, MURADİYE Mahalle/Köy, Karahayıt Mevkii, 0 Ada, 1771 Parsel,

Adresi : Muradiye Mah. 1771 Parsel Yunusemre / MANİSA

Yüzölçümü : 4.700,00 m2

İmar Durumu :1/5000 Ölçekli Nazım İmar planı ile 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı bulunmamaktadır. 1/100.000 Ölçekli İzmir-Manisa Çevre Düzeni Planına (plan ölçeği sebebiyle üzerinden ölçü alınamadığı göz önünde bulundurulmalı) göre; "Tarım alanı ve Sulama alanında" kalmaktadır.

Kıymeti : 4.230.000,00 TL KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Şerh yoktur

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/04/2026 - 11:11

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 07/05/2026 - 11:11 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/05/2026 - 11:11

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 03/06/2026 - 11:11

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Manisa İl, Yunusemre İlçe, MURADİYE Mahalle/Köy, Karahayıt Mevkii, 0 Ada, 1773 Parsel,

Adresi : Muradiye Mah. 1773 Parsel Yunusemre / MANİSA

Yüzölçümü : 3.950,00 m2

İmar Durumu :1/5000 Ölçekli Nazım İmar planı ile 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı bulunmamaktadır. 1/100.000 Ölçekli İzmir-Manisa Çevre Düzeni Planına (plan ölçeği sebebiyle üzerinden ölçü alınamadığı göz önünde bulundurulmalı) göre; "Tarım alanı ve Sulama alanında" kalmaktadır.

Kıymeti : 3.950.000,00 TL KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Şerh yoktur

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/04/2026 - 12:15

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 07/05/2026 - 12:15 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/05/2026 - 12:15

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 03/06/2026 - 12:15

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Manisa İl, Yunusemre İlçe, MURADİYE Mahalle/Köy, Karahayıt Mevkii, 0 Ada, 1762 Parsel,

Adresi : Muradiye Mah. 1762 Parsel Yunusemre / MANİSA

Yüzölçümü : 2.150,00 m2

İmar Durumu :1/5000 Ölçekli Nazım İmar planı ile 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı bulunmamaktadır. 1/100.000 Ölçekli İzmir-Manisa Çevre Düzeni Planına (plan ölçeği sebebiyle üzerinden ölçü alınamadığı göz önünde bulundurulmalı) göre; "Tarım alanı ve Sulama alanında" kalmaktadır.

Kıymeti : 1.935.000,00 TL KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: T.C. Ziraat Bankası A.Ş.'nin alacaklı olduğu ipotek şerhi mevcut olup, alınan cevabi yazıda borcun bulunmadığı, terkin harcı yatırıldığında ipoteğin fek edileceği bildirilmiştir. Bu nedenle, taşınmaz ipotek ile birlikte satılacak alıcının işlemleri yapması durumunda ipoteği kaldırabilecektir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/04/2026 - 13:35

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 07/05/2026 - 13:35 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/05/2026 - 13:35

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 03/06/2026 - 13:35

5 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Manisa İl, Yunusemre İlçe, MURADİYE Mahalle/Köy, Karahayıt Mevkii, 0 Ada, 1766 Parsel,

Adresi : Muradiye Mah. 1766 Parsel Yunusemre / MANİSA

Yüzölçümü : 1.600,00 m2

İmar Durumu :1/5000 Ölçekli Nazım İmar planı ile 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı bulunmamaktadır. 1/100.000 Ölçekli İzmir-Manisa Çevre Düzeni Planına (plan ölçeği sebebiyle üzerinden ölçü alınamadığı göz önünde bulundurulmalı) göre; "Tarım alanı ve Sulama alanında" kalmaktadır.

Kıymeti : 1.600.000,00 TL KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: 365 Sayılı Muradiye Tarım Kredi Kooperatifi'nin alacaklı olduğu ipotek şerhi mevcut olup, alınan cevabi yazıda ipoteğin terkin edildiği bildirilmiştir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/04/2026 - 14:45

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 07/05/2026 - 14:45 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/05/2026 - 14:45

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 03/06/2026 - 14:45

27/02/2026