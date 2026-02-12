Canlı
        T.C. MANİSA 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 13.02.2026 - 00:00
        İ L A N

        T.C. MANİSA 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2021/5 Tereke

        Mahkememizde görülmekte bulunan müteveffa 58237204876 T.C. Kimlik nolu SÜZAN SÖZAÇAN'a ait terekenin tasfiyesi davasında, 09/06/2023 tarihli ek karar ile; 1- Tasfiyenin İİK’nun 217. Maddesi hükümleri gereğince TATİLİNE, tasfiyenin tatil edildiğinin ilgililere bildirilmesine ve terekenin durumu göz önüne alınarak il genelinde yayımlanan mahalli bir gazetede ilanına, masrafın suç üstü ödeneğinden karşılanmasına.2-İsteyen alacaklıya alacağını karşılamayan miktarda aciz belgesi verilmesine,
        3-İleride terekenin tasfiye edilebilecek aktifinin tespit edilmesi halinde tasfiyenin yeniden açılabileceğine,
        4- Alacaklılar tarafından ilandan itibaren otuz gün içinde iflasa mütaallik muamelelerin tatbikına devam edilmesi istenilerek masrafı peşin verilmediği takdirde İİK’nun 254 maddesi gereğince tasfiyenin kapatılmasına karar verilmesine,
        5-Tasfiye memuruna taktir edilen 800,00TL ücretin tasfiyenin kapatılması hakkında verilecek kararda değerlendirilmesine,
        Dosya üzerinden yapılan inceleme sonucunda karar verilmiş olup, verilen işbu karar ilan olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02399808