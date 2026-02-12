T.C. MANİSA 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N



T.C. MANİSA 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2021/5 Tereke

Mahkememizde görülmekte bulunan müteveffa 58237204876 T.C. Kimlik nolu SÜZAN SÖZAÇAN'a ait terekenin tasfiyesi davasında, 09/06/2023 tarihli ek karar ile; 1- Tasfiyenin İİK’nun 217. Maddesi hükümleri gereğince TATİLİNE, tasfiyenin tatil edildiğinin ilgililere bildirilmesine ve terekenin durumu göz önüne alınarak il genelinde yayımlanan mahalli bir gazetede ilanına, masrafın suç üstü ödeneğinden karşılanmasına.2-İsteyen alacaklıya alacağını karşılamayan miktarda aciz belgesi verilmesine,

3-İleride terekenin tasfiye edilebilecek aktifinin tespit edilmesi halinde tasfiyenin yeniden açılabileceğine,

4- Alacaklılar tarafından ilandan itibaren otuz gün içinde iflasa mütaallik muamelelerin tatbikına devam edilmesi istenilerek masrafı peşin verilmediği takdirde İİK’nun 254 maddesi gereğince tasfiyenin kapatılmasına karar verilmesine,

5-Tasfiye memuruna taktir edilen 800,00TL ücretin tasfiyenin kapatılması hakkında verilecek kararda değerlendirilmesine,

Dosya üzerinden yapılan inceleme sonucunda karar verilmiş olup, verilen işbu karar ilan olunur.