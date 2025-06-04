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        T.C. MANİSA 2. AİLE MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 05.06.2025 - 00:00
        İLAN
        T.C. MANİSA 2. AİLE MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2025/102 Esas

        DAVALI : SERTAÇ BİRCAN - 27466317602 Refii ve Sevgi oğlu


        Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize dava dilekçesini bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
        Durusma Günü: 02/10/2025 günü saat: 09:00'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi takdirde yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz,yine davaya karşı cevap, beyanlarınız ile delil ve tanıklarınızı iki haftalık kesin süre içinde mahkememize bildirmeniz, aksi takdirde HMK 140/5 maddesi uyarınca davalı tarafın delil, tanık bildirmekten vazgeçmiş sayılacağının tebligat yerine kaim olmak üzere 7201 sayılı kanunun 28 ve 29.maddesi gereğince ilan olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02237558