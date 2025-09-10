T.C. MANİSA 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ TASFİYE MEMURLUĞU TEREKENİN

TEREKENİN İFLAS HÜKÜMLERİNE GÖRE AÇILDIĞINA ve BASİT USULDE YAPILDIĞINA DAİR İLAN



Dosya No: 2024/34 Tereke(Tasfiye

Yarhasanlar Mah. Mah.2313 Sk.No:4 İç Kapı No:1 Şehzadeler Manisa adresinde mukim ,39223838930 T.C. Kimlik Nolu Mahmure ŞENGÜRLE’nin mirasının, Manisa 2.Sulh Hukuk Mahkemesinin20/09/2024 tarih, 2024/34Esas ve 2024/34Karar sayılı Kararı ile mirasçılarının mirası reddettiklerinin tespit ve tesciline, reddedilen mirasın TMK.nun. 612.Md. gereğince iflas hükümlerine göre tasfiyesine karar verilmiş olup, Memurluğumuzca tasfiyenin Basit Usulde yürütülmesine karar verilmiştir. Alacaklıların bu ilân tarihinden itibaren 30 gün içinde alacaklarını ve iddialarını bildirmeleri, alacaklılardan birinin tasfiye giderlerini peşin vererek tasfiyenin Adi şekilde yapılmasını isteyebileceği ilan olunur.