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        T.C. MANİSA 3. AİLE MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 23 Eylül 2026 - 23:45
        İLAN
        T.C. MANİSA 3. AİLE MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2026/780 Esas

        DAVALI : İMAD HUSEİN Akpınar Mah. 215 Sokak No. 4Şehzadeler/ MANİSA


        Davacı Maha Hüseyin tarafından davalı İmad Hüseyin aleyhine evlilik birliğinin temelden sarsılması nedeniyle boşanma davası açıldığı, boşanmalarına karar verilmesini talep etmiştir.
        Yukarıda özetlenen dava dilekçesinin ilan tarihinden itibaren 2 haftalık süre içinde HMK 129/1. md. uygun şekilde düzenlenmiş cevap dilekçesini vermeniz, ilk itirazlarınız varsa belirtmeniz ve başka yerden getirtilecek belge ve dosyalar için de bunların bulunabilmesini sağlayıcı açıklamada bulunmanız ve duruşma günü verilmiş olup 22/12/2026 günü saat 11:30'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02554684