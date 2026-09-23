T.C. MANİSA 3. AİLE MAHKEMESİ

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T.C. MANİSA 3. AİLE MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2026/780 Esas

DAVALI : İMAD HUSEİN Akpınar Mah. 215 Sokak No. 4Şehzadeler/ MANİSA



Davacı Maha Hüseyin tarafından davalı İmad Hüseyin aleyhine evlilik birliğinin temelden sarsılması nedeniyle boşanma davası açıldığı, boşanmalarına karar verilmesini talep etmiştir.

Yukarıda özetlenen dava dilekçesinin ilan tarihinden itibaren 2 haftalık süre içinde HMK 129/1. md. uygun şekilde düzenlenmiş cevap dilekçesini vermeniz, ilk itirazlarınız varsa belirtmeniz ve başka yerden getirtilecek belge ve dosyalar için de bunların bulunabilmesini sağlayıcı açıklamada bulunmanız ve duruşma günü verilmiş olup 22/12/2026 günü saat 11:30'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.