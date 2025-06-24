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        T.C. MANİSA İCRA DAİRESİ

        İlandır
        Giriş: 25.06.2025 - 00:00
        T.C.
        MANİSA
        İCRA DAİRESİ
        2024/36650 ESAS
        TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

        Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/36650 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
        Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
        1 NO'LU TAŞINMAZIN
        Özellikleri : Manisa İl, Yunusemre İlçe, TOPÇUASIM Mahalle/Köy, 872 Ada, 70 Parsel, 4. Kat 10 No'lu B.B.
        Adresi : Tevfikiye Mah. 3818 Sokak No: 41 Kat 4 Daire 10Yunusemre / MANİSA
        Kıymeti : 5.250.000,00 TL
        Artırma Bilgileri

        1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/08/2025 - 13:42
        -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Bitiş Tarih ve Saati : 11/08/2025 - 13:42
        2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/09/2025 - 13:42
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        Bitiş Tarih ve Saati : 11/09/2025 - 13:42

        20/06/2025

        (İİK m.114 ve m.126)
        (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02247469