T.C.

MANİSA

İCRA DAİRESİ

2025/17099 ESAS



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/17099 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN

Özellikleri : Manisa İl, Yunusemre İlçe, HOROZKÖY Mahalle/Köy, 3338 Ada, 1 Parsel, 10 Nolu Bağımsız Bölüm Manisa

Adresi : Güzelyurt Mahallesi, Sürmene Caddesi, No:9, C Blok, 5. Kat, Daire:10 Yunusemre/Manisa Yunusemre / MANİSA

Kıymeti : 10.500.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/02/2026 - 10:35

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 26/02/2026 - 10:35 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/03/2026 - 10:35

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 31/03/2026 - 10:35

06/01/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.