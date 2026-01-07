Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Resmi İlanlar

        T.C. MANİSA İCRA DAİRESİ

        İlandır
        Giriş: 08.01.2026 - 00:00
        T.C.
        MANİSA
        İCRA DAİRESİ
        2025/17099 ESAS

        TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

        Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/17099 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
        Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
        TAŞINMAZIN
        Özellikleri : Manisa İl, Yunusemre İlçe, HOROZKÖY Mahalle/Köy, 3338 Ada, 1 Parsel, 10 Nolu Bağımsız Bölüm Manisa
        Adresi : Güzelyurt Mahallesi, Sürmene Caddesi, No:9, C Blok, 5. Kat, Daire:10 Yunusemre/Manisa Yunusemre / MANİSA
        Kıymeti : 10.500.000,00 TL
        KDV Oranı : %20
        Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
        Artırma Bilgileri

        1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/02/2026 - 10:35
        -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Bitiş Tarih ve Saati : 26/02/2026 - 10:35
        2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/03/2026 - 10:35
        -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Bitiş Tarih ve Saati : 31/03/2026 - 10:35

        06/01/2026

        (İİK m.114 ve m.126)
        (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02376813