T.C.

MANİSA

İCRA DAİRESİ

2025/2031 TLMT.



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/2031 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Manisa İl, Yunusemre İlçe, 1771 Ada, 3 Parsel, A1 BLOK 1. KAT 4 NOLU Nolu Mesken vasıflı Bağımsız Bölüm.

Adresi : Güzelyurt Mahallesi, 5778 Sokak, No:6, A1 Blok, 1. Kat, Daire:4 Yunusemre/Manisa

Yüzölçümü : 150 m2

Arsa Payı : 9492/432000

Kıymeti : 6.500.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 31/03/2026 - 14:02

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 07/04/2026 - 14:02 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/04/2026 - 14:02

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 04/05/2026 - 14:02

11/02/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.