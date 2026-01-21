Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Resmi İlanlar

        T.C. MARDİN 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 22.01.2026 - 00:00
        T.C. MARDİN 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

        Dosya No : .76942889-2025/318-Ceza Dava Dosyası


        HÜKÜM ÖZETİ


        Katılanı Mardin Gümrük Müdürlüğü olan ceza dava dosyasında sanık Sanık Rayan Burhan SAEED SAEED (Burhan ve Hayat Khaleel oğlu, 20/05/2000 IRAK doğumlu, Son bilinen adresi Dumlupınar Mah. Ahlat Sk. No: 3 İç Kapı No: 3 Pendik/İSTANBUL) hakkında yürütülen yargılama neticesinde;
        Sanığın neticeden 2 YIL 6 AY HAPİSve 125.000 TL (24 Eşit taksitli) ADLİ PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, suça konu eşyaların TCK 54/1 maddesi gereğince müsaderesine, İş bu ilan tarihinden itibaren iki hafta içeresinde Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemeleri nezdinde incelenmek üzere (sunulacak dilekçe, tutanağa geçirilmek suretiyle beyan veya her türlü kanuni vasıtalarla) istinaf kanun yolu açık olmak üzere karar verilmiştir.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02385023