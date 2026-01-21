T.C. MARDİN 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Dosya No : .76942889-2025/318-Ceza Dava Dosyası



HÜKÜM ÖZETİ



Katılanı Mardin Gümrük Müdürlüğü olan ceza dava dosyasında sanık Sanık Rayan Burhan SAEED SAEED (Burhan ve Hayat Khaleel oğlu, 20/05/2000 IRAK doğumlu, Son bilinen adresi Dumlupınar Mah. Ahlat Sk. No: 3 İç Kapı No: 3 Pendik/İSTANBUL) hakkında yürütülen yargılama neticesinde;

Sanığın neticeden 2 YIL 6 AY HAPİSve 125.000 TL (24 Eşit taksitli) ADLİ PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, suça konu eşyaların TCK 54/1 maddesi gereğince müsaderesine, İş bu ilan tarihinden itibaren iki hafta içeresinde Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemeleri nezdinde incelenmek üzere (sunulacak dilekçe, tutanağa geçirilmek suretiyle beyan veya her türlü kanuni vasıtalarla) istinaf kanun yolu açık olmak üzere karar verilmiştir.