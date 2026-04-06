T.C.

MARDİN

1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Dosya No : .76942889-2024/1298-Ceza Dava Dosyası



HÜKÜM ÖZETİ



Katılanı Mardin Gümrük Müdürlüğü olan ceza dava dosyasında, tüm aramalara rağmen ulaşılamayan Sanık Senem ÖZTÜRK (Veli ve Sebiha kızı, **/**/1982 doğumlu, 363*****830 T.C. Kimlik Numaralı, son bilinen adresi; Fatih mahallesi, 803 nolu sokak. Ev no: 41 iç kapı no: 4 Merkez/Afyonkarahisar) hakkında yürütülen yargılama neticesinde;5607 Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan neticeten 1 YIL 3 AY HAPİS ve 40 TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, HAPİS CEZASININ TCK 51 MADDESİ UYARINCA ERTELENMESİNE, SANIĞIN TCK 51/3 MADDESİ UYARINCA 1 YIL 3 AY SÜREYLE DENETİME TABİ TUTULMASINA, suça konu eşyaların TCK 54/1 maddesi gereğince müsaderesine,katılan kurum kendisini vekil ile temsil ettirdiği anlaşıldığından 30.000,00 TL vekalet ücretinin sanıktan tahsil edilerek katılan kurumu verilmesine,

İş bu ilan tarihinden itibaren iki hafta içeresinde Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemeleri nezninde incelenmek üzere (sunulacak dilekçe, tutanağa geçirilmek suretiyle beyan veya her türlü kanuni vasıtalarla) istinaf kanun yolu açık olmak üzere karar verilmiştir. 31.03.2026