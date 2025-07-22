Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Resmi İlanlar

        T.C. MARDİN 5. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 23.07.2025 - 00:00
        T.C.
        MARDİN
        5. AĞIR CEZA MAHKEMESİNDEN
        İ L A N

        DOSYA NO : 2023/490 Esas
        KARAR NO : 2025/130


        Birden Fazla Kişi Tarafından Gece Vakti Silahla Yağma, Kasten Yaralama, suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 14/05/2025 tarihli ilamı ile maddesi gereğince cezası ile cezalandırılan sanıklar hakkında mahkumiyet kararı verilmiş olup, katılan Mahmud ve Sabah oğlu 05/01/2004 Halep doğumlu 99100672408 T.C kimlik numaralı ABDURRAHMAN KADDUR tüm aramalara rağmen bulunamamıştır.
        1- SSÇ Özgür TOSUN'un, üzerine atılı "Yağmaya Teşebbüs,Kasten Yaralama" suçundan verilen BERAAT,
        2-Sanıklar Ali ATASAYAR, BARIŞ IRMAK, MERT ŞEYHMUS TOSUN'un katılan Abdurrahman'a yönelik yağmaya teşebbüs suçundan verilen HAGB kararı ile Sanık Özgür Tosun vekili Av. Temir Mahmutoğlu ile sanık Ali Atasayar vekili Av. Mehmet Ali Tan'ın verilen HAGB kararının kaldırılarak beraat kararı verilmesi talepli istinaf başvuru dilekçesinin
        3- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İlanen TEBLİĞİNE,
        4- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 17.07.2025

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02264256