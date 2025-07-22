T.C. MARDİN 5. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

T.C.

MARDİN

5. AĞIR CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2023/490 Esas

KARAR NO : 2025/130



Birden Fazla Kişi Tarafından Gece Vakti Silahla Yağma, Kasten Yaralama, suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 14/05/2025 tarihli ilamı ile maddesi gereğince cezası ile cezalandırılan sanıklar hakkında mahkumiyet kararı verilmiş olup, katılan Mahmud ve Sabah oğlu 05/01/2004 Halep doğumlu 99100672408 T.C kimlik numaralı ABDURRAHMAN KADDUR tüm aramalara rağmen bulunamamıştır.

1- SSÇ Özgür TOSUN'un, üzerine atılı "Yağmaya Teşebbüs,Kasten Yaralama" suçundan verilen BERAAT,

2-Sanıklar Ali ATASAYAR, BARIŞ IRMAK, MERT ŞEYHMUS TOSUN'un katılan Abdurrahman'a yönelik yağmaya teşebbüs suçundan verilen HAGB kararı ile Sanık Özgür Tosun vekili Av. Temir Mahmutoğlu ile sanık Ali Atasayar vekili Av. Mehmet Ali Tan'ın verilen HAGB kararının kaldırılarak beraat kararı verilmesi talepli istinaf başvuru dilekçesinin

3- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İlanen TEBLİĞİNE,

4- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 17.07.2025