T.C.

MARMARAEREĞLİSİ SULH HUKUK MAHKEMESİ



İLAN

ESAS NO : 2023/157 Esas

DAVALILAR :

1-MÜŞİDE KURTULUŞ-17846587602

2-HASAN ÇOBAN- 57148013706

3-ALİ HAYDAR BAL-42844106470



Davacı Kalender Gayrimenkul Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından aleyhinize açılan ortaklığın giderilmesi davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce çıkartılan dava dilekçesi ve eklerini içeren tebligat bila tebliğ iade edildiğinden ve adres araştırmasından da bir netice alınamadığından ve bir kısım davalıların T.C. Kimlik bilgilerine ve MERNİS adreslerine ulaşılamadığından dava dilekçesi ile eklerinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 09/10/2026 günü saat: 10:30'da duruşmada

A) Duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendisini bir vekil ile temsil ettirmeniz,

B) HMK'nun 122. Maddesi gereğince, iş bu ilan tarihinden itibaren 2 hafta içinde davaya cevap verebileceğiniz,

C) HMK'nun 318. Maddesi gereğince, cevap dilekçesi ile birlikte tüm delillerinizi açıkça ve hangi vakıanın delili olduğunu da belirterek bildirmeniz, elinizde bulunan delillerinizi dilekçeye eklemeniz veya başka yerlerden getirtilecek belge veya dosyalar içinde bunların bulunabilmesini sağlayan bilgileri dilekçenizde yer vermek zorunda olduğunuz, HMK'nun 128. Maddesi uyarınca, süre içinde cevap dilekçesi vermediğiniz takdirde, davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız , sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, duruşmaya mazeretsiz olarak gelmediğiniz takdirde yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve muvafakatınız olmadan karşı tarafın iddia ve savunmasını genişletebileceği veya değiştirebileceği HMK 139. maddesince İHTARINA,



Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere Tebligat Kanununun 31. Maddesi gereğince ilan tarihinden itibaren 7 gün sonrası için tebliğ edilmiş sayılmasına karar verildi.