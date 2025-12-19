T.C.

MARMARİS

6. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Dosya No : .87161344-2024/368-Ceza Dava Dosyası



İLAN METNİ



Aşağıda kimliği yazılı sanık Bilal Manaz hakkında mahkememizin 30/11/2024 tarih 2024/368 esas 2024/328 sayılı kararı ile 5237 Sayılı TCK'nun 106/1-3 maddesi uyarınca 18 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği, sanığın ilan tarihinden itibaren iki hafta sonra başlamak üzere, 7201 Sayılı Tebligat Kanunun 31/1 madde ve fıkrası hükmü gereğince, iki hafta içerisinde en yakın Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine verilecek dilekçe ya da Zabıt Katibine beyanda bulunularak tutanağa geçirilmek suretiyle, Bölge Adliye Mahkemesi İlgili Ceza Dairesine istinaf edilebileceği aksi takdirde hükmün kesinleşeceği hususu ilan olunur. 28.11.2025



MÜŞTEKİ SANIK : BİLAL MANAZ, İlhan ve Nermin oğlu, 05/12/1985 ANKARA doğumlu, KARS, MERKEZ, Çağlayan mah/köy nüfusunda kayıtlı