Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Resmi İlanlar

        T.C. MENDERES 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 28.11.2025 - 00:00
        2. İ L A N
        T.C. MENDERES 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        Sayı : 2025/150 Esas


        İZMİR MENDERES MALMÜDÜRLÜĞÜ ile ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI İZMİR KAYYIMLIK BÜROSU arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;
        İzmir İli, Menderes İlçesi, Bulgurca Mahallesi, 149 ada 17 parsel(eski 10 ada 13 parsel) sayılı taşınmaz maliki "Süleyman oğlu Resul" payının yönetimi amacıyla İzmir Defterdarlığının yönetim kayyımı olarak atanma tarihinden itibaren 10 yıllık yasal sürenin dolması ve bu süre içerisinde hiçbir hak sahibinin ortaya çıkmaması nedeniyle gaipliğine karar verilmesi talep edilmiş olup, adı geçeni bilen, tanıyan ve görenlerin mahkememizin yukarıdaki dosyasına ilan tarihinden itibaren başvurmaları, aksi takdirde ilgilinin gaipliğine karar verileceği hususu TMK.nun 33/2 maddesi gereğince ilan olunur.14.11.2025

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02344908