İ L A N

T.C.

MENDERES 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ



Sayı : 2025/151 Esas

MALİYE HAZİNESİ ile ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI İZMİR KAYYIMLIK BÜROSU arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle; İzmir ili, Menderes ilçesi, Bulgurca Mahallesi 264 ada 13 parsel (eski 9 ada 1 parsel), 149 ada 13 parsel (eski 10 ada 11 parsel), 214 ada 8 parsel (eski 17 ada 3 parsel) maliki "Mehmet, Hamdi, Şevket, Üzeyir, Remzi ve Hakkı" payının yönetimi amacıyla İzmir Defterdarlığının yönetim kayyımı olarak atanma tarihinden itibaren 10 yıllık yasal sürenin dolması ve bu süre içerisinde hiçbir hak sahibinin ortaya çıkmaması nedeniyle gaipliğine karar verilmesi talep edilmiş olup, adı geçeni bilen, tanıyan ve görenlerin mahkememizin yukarıdaki dosyasına ilan tarihinden itibaren başvurmaları, aksi takdirde ilgilinin gaipliğine karar verileceği hususu TMK.nun 33/2 maddesi gereğince 2. KEZ İLAN olunur. 05.01.2026