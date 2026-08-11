T.C. MENDERES 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İLAN

T.C. MENDERES 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN



ESAS NO : 2024/409 Esas

Dava konusu edilen İzmir ili Menderes ilçesi Gümüldür Mahallesi Köyaltı mevkii 2826 ada 23 parsel 11.527,07 m² yüzölçümlü Narenciye bahçesi, İzmir ili Menderes ilçesi Gümüldür mahallesi Köyaltı mevkii 2826 ada 21 parsel 1.130,70 m² yüzölçümlü Narenciye bahçesi, İzmir ili Menderes ilçesi Gümüldür mahallesi Köyaltı mevkii 2826 ada 20 parsel 8.292,16 m² yüzölçümlü Zeytinlik nitelikli taşınmaz, İzmir ili Menderes ilçesi Gümüldür mahallesi Köyaltı mevkii 2916 ada 1 parsel 14.334,01 m² yüzölçümlü Zeytinlik nitelikli taşınmaz, İzmir ili Menderes ilçesi Gümüldür mahallesi Köyaltı mevkii 2916 ada 3 parsel 8.261,67 m² yüzölçümlü Zeytinlik nitelikli taşınmazların sınırlarında ve çevrelerinde yer alan, Mahkememize sunulan bilirkişi raporuna ekli krokide A, B, C, D harfli tescil harici taşınmazların zilyedi olan Ali Erdem Aksoy, Ali Sabit Aksoy, Belkız Önen, Fatih Gemalmaz, Fatma Betül Gemalmaz, Fatma Elif Aksoy Yenidünya, Fatma Yüsra Cebeci, Leyla Gemalmaz, Muharrem Ekrem Hatip, Nilgün Aksoy, Ömer Etka Hatip, Pınar Aksoy, Yüksel Gemalmaz, Zehra Muhide Öztürk tarafından Maliye Hazinesi, Menderes Belediye Başkanlığı ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı aleyhine Türk Medeni Kanununun 713 maddesi gereğince dava açılmıştır.

Dosyanın duruşması10/12/2026 günü saat 09.50'ye bırakılmıştır.

İlan tarihinden itibaren 3 ay içinde itirazları olan varsa mahkememize müracaat etmeleri gerektiği ilan olunur.