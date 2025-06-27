İ L A N

T.C. MENDERES 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2024/1196 Esas

24.06.2025



İZMİR MENDERES MALMÜDÜRLÜĞÜ ile ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK DAİRE arasında Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 33. maddesindeki "Mahkeme, gaipliğine karar verilecek kişi hakkında bilgisi bulunan kimseleri, belirli bir sürede bilgi vermeleri için usulüne göre yapılan ilanla çağırır. Bu süre, ilk ilanın yapıldığı günden başlayarak en az altı aydır." hükmü gereğince aşağıda gaipliğine karar verilen "Raşit karısı Raziye"'nin gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde Mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur.24.06.2025



GAİP

İzmir ili, Menderes ilçesi, Bulgurca Mahallesi 218 ada 139 parsel (eski 2644 parsel) sayılı taşınmazda malik gözüken " RAŞİT KARISI RAZİYE"