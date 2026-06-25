T.C. MENEMEN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. MENEMEN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

GAYRİMENKUL SATIŞ İHALESİ İLANI

SIRA NO İL İLÇE MAHALLE ADA PARSEL ALAN (M²) NİTELİK İMAR DURUMU MUHAMMEN BEDEL (TL) GEÇİCİ TEMİNAT TUTARI (TL) İHALE TARİHİ İHALE BAŞLANGIÇ SAATİ İHALE BİTİŞ SAATİ 1 İZMİR MENEMEN AHIHIDIR 572 3 15.163,00 TARLA TARIM ALANI 13.500.000,00 405.000,00 14.07.2026 10:00 10:05 2 İZMİR MENEMEN BELEN 256 7.370,00 TARLA TARIM VE BÜYÜK OVA KORUMA ALANI 13.266.000,00 397.980,00 14.07.2026 10:05 10:10 3 İZMİR MENEMEN ÇAVUŞ 135 4 4.462,00 TARLA TARIM VE BÜYÜK OVA KORUMA ALANI 6.693.000,00 200.790,00 14.07.2026 10:10 10:15 4 İZMİR MENEMEN ÇAVUŞ 117 1 6.128,00 TARLA TARIM ve TAŞKINA MARUZ ALAN VE BÜYÜK OVA KORUMA ALANI 7.660.000,00 229.800,00 14.07.2026 10:15 10:20 5 İZMİR MENEMEN DOĞA 155 70 4.993,98 BAĞ TARIM ve TAŞKINA MARUZ ALAN 6.500.000,00 195.000,00 14.07.2026 10:20 10:25 6 İZMİR MENEMEN GÖRECE 166 49 17.708,00 ZEYTİN AĞAÇLI TARLA DOĞAL VE AĞAÇLIK KARAKTERİ KORUNACAK ALAN + ORMAN ALANI 7.437.360,00 223.120,80 14.07.2026 10:25 10:30 7 İZMİR MENEMEN GÜNERLİ 107 3 7.275,00 TARLA TARIM VE BÜYÜK OVA KORUMA ALANI 9.457.500,00 283.725,00 14.07.2026 10:30 10:35 8 İZMİR MENEMEN KESİK 1134 1 5.660,00 TARLA TARIM VE BÜYÜK OVA KORUMA ALANI 5.094.000,00 152.820,00 14.07.2026 10:35 10:40 9 İZMİR MENEMEN MALTEPE 186 1 27.188,00 TARLA TARIM + 1. DERECE DOĞAL SİT 13.050.240,00 391.507,20 14.07.2026 10:40 10:45 10 İZMİR MENEMEN MALTEPE 277 2 408,00 ARSA AYRIK NİZAM 2 KAT TAKS 0.30 KAKS 0.60 KONUT 3.500.000,00 105.000,00 14.07.2026 10:45 10:50 11 İZMİR MENEMEN MALTEPE 256 1 438,00 ARSA AYRIK NİZAM 2 KAT TAKS 0.30 KAKS 0.60 KONUT 3.500.000,00 105.000,00 14.07.2026 10:50 10:55 12 İZMİR MENEMEN MALTEPE 228 1 21.444,00 TARLA TARIM ALANI, TAŞKINA MARUZ ALAN 16.083.000,00 482.490,00 14.07.2026 10:55 11:00 13 İZMİR MENEMEN MALTEPE 173 7 30.605,00 TARLA TARIM, 1. DERECE DOĞAL SİT 13.955.880,00 418.676,40 14.07.2026 11:00 11:05 14 İZMİR MENEMEN MALTEPE 182 3 13.726,00 TARLA TARIM, 1. DERECE DOĞAL SİT 7.000.260,00 210.007,80 14.07.2026 11:05 11:10 15 İZMİR MENEMEN MALTEPE 167 11 19.964,00 TARLA TARIM, TAŞKINA MARUZ ALAN, 1. DERECE DOĞAL SİT 12.577.320,00 377.319,60 14.07.2026 11:10 11:15 16 İZMİR MENEMEN MALTEPE 168 1 10.741,00 TARLA TARIM, TAŞKINA MARUZ ALAN, 1. DERECE DOĞAL SİT 6.444.600,00 193.338,00 14.07.2026 11:15 11:20 17 İZMİR MENEMEN MALTEPE 160 2 10.698,00 TARLA TARIM, TAŞKINA MARUZ ALAN, 1. DERECE DOĞAL SİT 6.418.800,00 192.564,00 14.07.2026 11:20 11:25 18 İZMİR MENEMEN MALTEPE 215 1 8.413,00 TARLA TARIM, TAŞKINA MARUZ ALAN, 1. DERECE DOĞAL SİT 5.468.450,00 164.053,50 14.07.2026 11:25 11:30 19 İZMİR MENEMEN MALTEPE 236 5 11.927,00 TARLA TARIM, TAŞKINA MARUZ ALAN 14.000.000,00 420.000,00 14.07.2026 11:30 11:35 20 İZMİR MENEMEN MALTEPE 222 6 11.491,00 TARLA TARIM ALANI, TAŞKINA MARUZ ALAN 12.410.280,00 372.308,40 14.07.2026 11:35 11:40 21 İZMİR MENEMEN MUSABEY 1 5 8.472,00 TARLA TARIM ALANI, TAŞKINA MARUZ ALAN 7.100.000,00 213.000,00 14.07.2026 11:40 11:45 22 İZMİR MENEMEN SEYREK 208 10 3.698,00 TARLA TARIM VE BÜYÜK OVA KORUMA ALANI 4.500.000,00 135.000,00 14.07.2026 11:45 11:50 23 İZMİR MENEMEN SEYREK 215 16 3.332,00 TARLA TARIM VE BÜYÜK OVA KORUMA ALANI 4.500.000,00 135.000,00 14.07.2026 11:50 11:55 24 İZMİR MENEMEN SEYREK 324 7 7.429,00 TARLA TARIM VE BÜYÜK OVA KORUMA ALANI 5.537.520,00 166.125,60 14.07.2026 11:55 12:00 25 İZMİR MENEMEN SÜLEYMANLI 139 14 10.186,12 TARLA TARIM ALANI 4.700.000,00 141.000,00 14.07.2026 14:00 14:05 26 İZMİR MENEMEN SÜLEYMANLI 135 5 5.035,55 TARLA TARIM ALANI 5.800.000,00 174.000,00 14.07.2026 14:05 14:10 27 İZMİR MENEMEN TUZÇULLU 129 1 21.555,00 TARLA TARIM + 1. DERECE DOĞAL SİT 14.657.400,00 439.722,00 14.07.2026 14:10 14:15 28 İZMİR MENEMEN TUZÇULLU 106 2 12.789,00 TARLA TARIM, 1. DERECE DOĞAL SİT 6.631.096,50 198.932,90 14.07.2026 14:15 14:20 29 İZMİR MENEMEN TUZÇULLU 220 4 29.371,00 TARLA TARIM, 1. DERECE DOĞAL SİT 12.923.240,00 387.697,20 14.07.2026 14:20 14:25 30 İZMİR MENEMEN TUZÇULLU 133 9 8.775,00 TARLA TARIM, 1. DERECE DOĞAL SİT 5.071.950,00 152.158,50 14.07.2026 14:25 14:30 31 İZMİR MENEMEN TUZÇULLU 105 10 30.117,00 TARLA MERA, 1. DERECE DOĞAL SİT 10.000.000,00 300.000,00 14.07.2026 14:30 14:35 32 İZMİR MENEMEN TUZÇULLU 101 2 15.665,00 TARLA BİR KISMI MAKİLİK FUNDALIK, BİR KISMI TARIM, 1. DERECE DOĞAL SİT 6.200.000,00 186.000,00 14.07.2026 14:35 14:40 33 İZMİR MENEMEN TÜRKELLİ 0 1472 18.200,00 TARLA TARIM+TAŞKINA MARUZ ALAN 16.380.000,00 491.400,00 14.07.2026 14:40 14:45 34 İZMİR MENEMEN TÜRKELLİ 0 2823 17.000,00 TARLA TARIM+TAŞKINA MARUZ ALAN 15.300.000,00 459.000,00 14.07.2026 14:45 14:50 35 İZMİR MENEMEN TÜRKELLİ 0 2238 2.884,00 TARLA AYRIK NİZAM 2 KAT TAKS 0.30 KAKS 0.60 KONUT 13.500.000,00 405.000,00 14.07.2026 14:50 14:55 36 İZMİR MENEMEN ULUCAK 3115 1 3.193,00 TARLA TARIM VE BÜYÜK OVA KORUMA ALANI 4.200.000,00 126.000,00 14.07.2026 14:55 15:00 37 İZMİR MENEMEN ULUCAK 3110 5 2.461,00 TARLA TARIM VE BÜYÜK OVA KORUMA ALANI 2.600.000,00 78.000,00 14.07.2026 15:00 15:05

Yukarıda nitelikleri belirtilen mülkiyeti Belediyemize ait 37 adet taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35 (a) maddesi kapalı teklif usulü ile kapalı teklif ihale hükümleri uygulanarak satılacaktır.

1. İhaleler, Camiikebir Mah. Şehit Kemal Caddesi No:1 adresinde bulunan Menemen Belediyesi Meclis Salonunda Belediye Encümeni tarafından yukarıda belirtilen tarih ve saatlerde yapılacaktır.

2. Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi ve ekleri çalışma saatleri içerisinde İzmir İli Menemen ilçesi Camiikebir Mah. Şehit Kemal Caddesi No:1 adresindeki Menemen Belediyesi Binasında Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü Satış- Kiralama Biriminden 5.000,00-TL ücret karşılığında temin edinilebilir.

3.İhaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye encümeni tamamen serbesttir.

4.Muhammen bedeller, geçici teminat bedelleri ve ihale tarih ve saati yukarıda belirtilmiştir.

5. İhaleye katılacak isteklilerin en geç ihalelerden bir mesai günü önce (14.07.2026 tarihindeki ihaleler için 13.07.2026 tarihi saat 15:00’e kadar), teklif zarflarını Camiikebir Mah. Şehit Kemal Caddesi No:1 Menemen /İzmir adresinde bulunan belediyemizin Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü Satış- Kiralama Birimine vermeleri şarttır. Belirtilen saatten sonra gelen teklifler ve posta ile başvurulması halinde postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

6. İhaleler sonucunda ihalede en yüksek teklifi vererek ihaleyi kazanan alıcılar 2886 Sayılı Kanunun 32. Maddesi ve Belediyemiz tarafından ilan edilen şartnameye uygun olarak tebliğ tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içinde, Belediyenin hesap numaralarına ve/veya Belediyemiz veznesine nakit olarak yatırması gerekmektedir.

7. İhale bedelini 15 (onbeş) gün içerisinde ödemeyen alıcıya herhangi bir tebligat veya bildirime gerek duyulmadan ihale kararı kaldırılır ve geçici teminat iade edilmez, gelir kaydedilir.

8. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 40. Maddesine göre, Geçerli en yüksek teklifin altında olmamak üzere, oturumda hazır bulunan isteklilerden sözlü veya yazılı teklif alınmak suretiyle ihale sonuçlandırılır. Ancak Komisyon, uygun gördüğü her aşamada oturumda hazır bulunan isteklilerden yazılı son tekliflerini alarak ihaleyi sonuçlandırabilir. Bu husus, ihale komisyonunca ikinci bir tutanakla tespit edilir.

9. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için istenen belgeler:

9.1 Dilekçe,

9.2 Tebligat için adres beyanı,

9.3 Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi Alındı Makbuzu,

9.4 Yatırmış olduğu geçici teminat makbuzunun aslı veya banka teminat mektubu.(Teminat mektubu verilmesi halinde teminat mektubunun süresiz ve limit içi olması gerekmektedir.)

9.5 İhaleye katılamayacak olanlar, yasak fiil ve davranışlar ve ihale dışı bırakılma koşulları taşımadığına dair taahhütname.

9.6 Gerçek kişi olması halinde:

9.6.1 Nüfus Cüzdan Fotokopisi veya Sürücü Belgesi Fotokopisi (TC Kimlik Numaralı),

9.6.2 İmza beyannamesi (noter onaylı),

9.7 Tüzel kişi olması halinde:

9.7.1 İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicili Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler,

9.7.2 Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge,

9.7.3 Tüzel kişiliğin imza sirküleri (noter onaylı),

9.8 Usulüne uygun teklif mektubunu içeren iç zarf,

9.9 İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına ihaleye katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekâletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi,

9.10 Ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi (noter onaylı),

9.11 İhale şartnamesinin son sayfasındaki taahhüt doldurulmuş hali ile her sayfasının altı paraflanmak suretiyle Şartname.

9.12 İzmir İli Menemen ilçesi Camiikebir Mah. Şehit Kemal Caddesi No:1 adresindeki Menemen Belediyesi Binasında Mali Hizmetler Müdürlüğü İcra Tahakkuk Biriminden alınacak olan Menemen Belediyesine herhangi bir borcu olmadığına dair belge

Adres: Camiikebir Mahallesi Şehit Kemal Caddesi No:1 Menemen/ İZMİR

Tel: 444 80 08 Dahili: 3147

İlan olunur.