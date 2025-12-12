Habertürk
        Haberler Resmi İlanlar

        T.C. MENGEN (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

        İlandır
        Giriş: 13.12.2025 - 00:00
        T.C.
        MENGEN
        (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

        Sayı :2025/6 Tereke Tasfiye

        Konu : İİK 217

        07/12/2025

        TEREKENİN İFLAS HÜKÜMLERİNE GÖRE TATİLİNE KARAR VERİLDİĞİNE DAİR İLAN


        MÜTEVEFFA (MURİS) :VEDAT YILDIRAN (TC 13720786734)

        SON YERLEŞİM YERİ: Hurma Mah. 277 Sok Hilal Sitesi C1 Blok No:13/E İç kapı No: 9 ANTALYA


        Yukarıda yerleşim yeri yazılı Muris hakkında Mengen Sulh Hukuk Mahkemesinin 14/01/2022 tarih ve 2022/4 Tereke esas, 2023/1 Karar kararıyla evvelce verilen Terekenin İflas Hükümlerine Göre Tasfiyesi kararının İİK 217 maddesi gereğince TASFİYENİN TATİLİNE karar verilmiştir.
        İcra İflas Kanununun 166.maddesi gereğince tebliğ ve ilan olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02359212