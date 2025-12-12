T.C.

MENGEN

(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Sayı :2025/6 Tereke Tasfiye

Konu : İİK 217

07/12/2025

TEREKENİN İFLAS HÜKÜMLERİNE GÖRE TATİLİNE KARAR VERİLDİĞİNE DAİR İLAN



MÜTEVEFFA (MURİS) :VEDAT YILDIRAN (TC 13720786734)

SON YERLEŞİM YERİ: Hurma Mah. 277 Sok Hilal Sitesi C1 Blok No:13/E İç kapı No: 9 ANTALYA



Yukarıda yerleşim yeri yazılı Muris hakkında Mengen Sulh Hukuk Mahkemesinin 14/01/2022 tarih ve 2022/4 Tereke esas, 2023/1 Karar kararıyla evvelce verilen Terekenin İflas Hükümlerine Göre Tasfiyesi kararının İİK 217 maddesi gereğince TASFİYENİN TATİLİNE karar verilmiştir.

İcra İflas Kanununun 166.maddesi gereğince tebliğ ve ilan olunur.