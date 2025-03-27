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        T.C. MERSİN 1. AİLE MAHKEMESİNDEN

        İlandır
        Giriş: 28.03.2025 - 00:00
        İ L A N

        T.C. MERSİN 1. AİLE MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2024/3956 D.İş
        KARAR NO : 2024/3956

        Mahkememizde görülmekte olan 6284 Sayılı Kanun Gereğince Kolluk Amiri Kararının Onaylanması davası sebebiyle : Mahkememizin 31/01/2025tarih ve 2024/3956-3956D.İş esas ve karar sayılı ek kararı ile,lehine tedbir uygulananın mahkememizin 24/09/2024 tarih, 2024/3956 D.İş sayılı ek kararı ile aleyhine tedbir uygulanan HASAN UFUK KARADAŞ hakkında verilen 3 gün zorlama hapsi kararının kaldırılmasına ilişkin talebinin REDDİNE karar verilmiştir.
        Mahkememiz ek kararının lehine tedbir uygulanan HÜLYA BALKIZ'aiş bu ilanın yayın tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılarak 2 hafta içinde Mersin 2. Aile Mahkemesine itiraz etmesi , aksi taktirde kararın kendisi yönünden kesinleştirileceği hususu davetiye yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 26/03/2025

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02198783