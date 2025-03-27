İ L A N



T.C. MERSİN 1. AİLE MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2024/3956 D.İş

KARAR NO : 2024/3956

Mahkememizde görülmekte olan 6284 Sayılı Kanun Gereğince Kolluk Amiri Kararının Onaylanması davası sebebiyle : Mahkememizin 31/01/2025tarih ve 2024/3956-3956D.İş esas ve karar sayılı ek kararı ile,lehine tedbir uygulananın mahkememizin 24/09/2024 tarih, 2024/3956 D.İş sayılı ek kararı ile aleyhine tedbir uygulanan HASAN UFUK KARADAŞ hakkında verilen 3 gün zorlama hapsi kararının kaldırılmasına ilişkin talebinin REDDİNE karar verilmiştir.

Mahkememiz ek kararının lehine tedbir uygulanan HÜLYA BALKIZ'aiş bu ilanın yayın tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılarak 2 hafta içinde Mersin 2. Aile Mahkemesine itiraz etmesi , aksi taktirde kararın kendisi yönünden kesinleştirileceği hususu davetiye yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 26/03/2025