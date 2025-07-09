T.C. MERSİN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. MERSİN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

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Sayı :2024/532 Esas

Halil ve Naile oğlu, 01/01/1982 doğumlu, TC:30883701640, davacı Duran Paket, dahili davalı Akdeniz Belediye Başkanlığı, davalı Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı, davalı Maliye Hazinesi aleyhine açtığı, Tapu İptali Ve Tescil (İmar İhyaya Dayalı) davasında, davacıya ait Mersin ili, Akdeniz İlçesi, Iğdır Yörükler Mahallesi mevkii küme evler de bulunan 117 ada1 parsele komşu olan yaklaşık 2.080 m² dönüm aralığında, üzerinde 30 adet zeytin ağaç, 1 adet badem ağacı, değişik yaşlarda limon ağaçları, davacı Duran Paket'in babasının yaptırdığı 1 ev, yine kendi imkanı ile yapılan 2 katlı bir evin bulunduğu bahisle, tapusuz taşınmazı elli yılı aşkın süredir, davasız ve aralıksız zilyetinde bulundurduğundan bahisle, davacı adına tapuda tescili talep edilmiş olup, dava konusu taşınmazda başkaca hak iddia edenlerin TMK'nın 713/4 ve 5. maddesi gereğince ilan tarihinden itibaren üç ay içerisinde mahkememizin yukarıda esas sayılı dosyasına müracaat etmeleri ilan olunur. 29.05.2025