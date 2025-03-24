Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Resmi İlanlar

        T.C. MERSİN 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 25.03.2025 - 00:00
        T.C.
        MERSİN
        3. SULH HUKUK MAHKEMESİ

        Sayı :2024/2067 Esas
        19.03.2025

        İLAN

        Mahkememizde görülmekte olan Kiralananın Tahliyesi (Kat Mülkiyeti Yasasından Kaynaklanan) davası nedeniyle; Davacı Zeki Kayaner tarafından kiralananın tahliyesi talep edilmiş, mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adreslerinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.Durusma Günü: 28/04/2025 günü saat: 09:18'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde yokluğunuzda yargılama yapılıp karar verileceği hususu HMK'nun 147/2.maddesine göre dava dilekçesi yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.


        DAVALI : MUSTAFA ŞİMŞEK-41768036320

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02194474