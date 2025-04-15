T.C. MERSİN 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
T.C.
MERSİN 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Sayı :2024/203 Esas
11.04.2025
Davacı, DENGE VARLIK YÖNETİM ANONİM ŞİRKETİ ile Davalı, SEZAİ GÜZEL arasında mahkememizde görülmekte olan Tasarrufun İptali (İİK 277 Ve Devamı) davası nedeniyle;08/07/2025 günü saat 10:35'de mahkememiz duruşma salonunda tahkikat duruşmasına katılmanız veya bir vekil aracılığı ile kendinizi temsil ettirmeniz aksi takdirde yargılamaya devam olunacağı, tahkikat duruşmasında sözlü yargılamaya geçilebileceği sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde ayrıca duruşma gününü bildirir davetiye gönderilmeyeceği, yokluğunuzda hüküm verileceği davalı 361*****502TC kimlik nolu Sezai Güzel'e ihtar ve tebliğ olunur.