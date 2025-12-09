T.C.

MERSİN

5. AİLE MAHKEMESİ



Sayı :2024/632 Esas



-İLAN-

Davacı , GÜLSEREN DAĞ ile Davalı , NURULLAH DAĞ arasında mahkememizde görülmekte olan Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli) davası nedeniyle; Davalı Celalettin ve Hatun'dan olma, 08/02/1987 doğumlu, 14113485456 TC kimlik numaralı Nurullah DAĞ aleyhine açılan ve halen mahkememizde devam eden boşanma davasında adı geçen davalının adresi tespit edilemediğinden, dava dilekçesi ve tensip zaptı kendisine tebliğ edilememiş olmakla ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir.HMK'nın 127. maddesine göre dava dilekçesinin davalı Nurullah DAĞ'a işbu ilanın yayın tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılarak, tebliğinden itibaren İKİ HAFTA içinde cevap dilekçesini ibraz etmesi, İKİHAFTALIK cevap süresi içinde HMK'nın 116. maddesi gereği İLK İTİRAZLARINI ileri sürebileceği, aksi halde ilk itirazların dinlenmeyeceği ve cevap dilekçesini ibraz etmediği takdirde HMK'nın 128. maddesine göre davacının ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağı hususu ve ayrıca HMK'nun 129/2 ve 121. maddelerine göre cevap dilekçesinde belirttiği belgelerin asıl veya örneklerini dilekçesine eklemesi ve başka yerden getirilecek belgeler ve dosyalar için de bunların bulunabilmesini sağlayıcı bilgi vermesi hususları İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.